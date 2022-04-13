Önce yaz havası, ardından yağış gelecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan tahminlere göre yağışlar duracak ve hava sıcaklıkları yükselişe geçecek. Pazar günü ise yurda yeni bir yağışlı hava dalgası giriş yapacak.

Sozcu.com.tr

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Nisan ayından sürpriz yapan serin hava ve kar yağışının ardından hava sıcaklıkları artışa geçiyor. Meteoroloji’nin tahminlerine göre pazar gününe kadar artış yaşayacak sıcaklıklar yaz havası yaşatacak. Pazar günü ise yurda yeni giriş yapacak yağış havayla birlikte sıcaklıklar düşüş yaşayacak.

KAR BUGÜN YER YER ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kocaeli, Sakarya, Samsun, Ordu, Bitlis, Siirt çevreleri ile Ankara ve Van’ın kuzey, Çankırı’nın kuzey ve batı çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, kıyı kesimler ile Siirt merkezinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi, bu sabah saatlerinde Erzurum çevrelerinde kuvvetli kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

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