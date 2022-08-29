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Ordu’da yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Ordu'da yolcu minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 17 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle kapanan yol, araçların çekilmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.

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Ordu’da yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Ulubey’den Altınordu istikametine giden F.K. yönetimindeki 52 M 0441 plakalı yolcu minibüsü, Akpınar Mahallesi mevkisinde A.Ç. yönetimindeki 34 BRL 060 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada devrilen minibüsteki 17 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

YOL ULAŞIMA AÇILDI

Öte yandan kaza nedeniyle kapanan yol, araçların çekilmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı. AA

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