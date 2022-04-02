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Orman Genel Müdürlüğü 50 orman endüstri mühendisi alıyor

Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 50 orman endüstri mühendisi alınacak.

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Orman Genel Müdürlüğü 50 orman endüstri mühendisi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; İlan metinlerinde belirtilen şartları taşıyan adayların 4 – 10 Nisan 2022 tarihleri arasında Orman Genel Müdürlüğü – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden e-Devlet şifreleri ile başvuru yapmaları gerekmektedir.

Şahsen, posta, dilekçe veya diğer şekilde yapılacak başvurular kabul edilmeyecek.

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