Orman Genel Müdürlüğü 74 daimi işçi alacak

Orman Genel Müdürlüğü, istihdam edilmek üzere 44 engelli ve 30 eski hükümlü/TMY statüsünde, toplamda 74 daimi işçi alımı yapacak.

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Orman Genel Müdürlüğü, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 44 engelli ve 30 eski hükümlü/TMY statüsünde, toplamda 74 daimi işçi alımı yapacak.

Adaylarda aranacak genel ve özel şartlar ile diğer bilgiler İŞKUR açık iş ilanlarında belirtilecek. İlanlar 24-28 Ocak 2022 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden yayımlanacak. İlanda belirtilen şartları taşıyan adaylar ilan süresince başvurularını İŞKUR üzerinden yapacak.

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