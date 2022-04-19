Otizmli öğrencilere verilen sınıfın bakımsızlığı tepki çekti

İstanbul Gaziosmanpaşa'daki Yeni Mahalle İlkokulu'nda otizmli öğrencilere tahsis edilen özel eğitim sınıfın bakımsızlığı tepki çekti. Bir veli, sınıfın halini paylaşarak duruma tepki gösterdi.

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İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesinde Yeni Mahalle İlkokulu’nda otizmli öğrencilere verilen özel eğitim sınıfının bakımsız hali tepki çekti.

Otizmli öğrencilerin eğitim gördüğü sınıfı videoya alarak SÖZCÜ Whatsapp Haber Hattı’na ulaştıran bir veli, “Burası yeni sınıfımız. Şu an içerisi çok soğuk ve aşırı kötü bir koku var. Çocukların eğitim alabileceği bir ortam değil. Bodrum kat zaten. Yer yok diyerek buraya koymuşlar.” diyerek tepki gösterdi.

Görüntülerde, sınıf duvarlarındaki rutubet ve lekeler, yerlerde ise kolilerin olduğu görülüyor.

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