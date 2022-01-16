Otobüs TIR’a çarptı: 1 ölü, 27 yaralı

Sivas’ın Koyulhisar ilçesinde TIR ile otobüsün karıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 3'ü ağır 27 kişi yaralandı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kaza D-100 Karayolu Sivas'ın Koyulhisar ilçesi Aşağıkale mevkisinde meydana geldi. Yapılan ihbarda bir yolcu otobüsünün yağan kar nedeni ile yolda devrilen TIR’a çarptığı belirtildi. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi ise yaralandı. Yaralılar çevre ilçelerdeki hastanelere nakledildi. Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.