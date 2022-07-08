Otogarda bayram hareketliliği

İstanbul'da Kurban Bayramı öncesi yola çıkmak isteyen vatandaşlar otogara akın etti. Otogarda ek seferlerin devreye alınmasıyla artan yoğunluk gece boyu sürdü.

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Kurban Bayramı tatilini İstanbul dışında geçirmek isteyen vatandaşlar, 15 Temmuz Demokrasi Otogarına akın etti. Otobüs firmaları vatandaşların talepleri doğrultusunda ek seferler koydu.

Otogar girişlerinde uzun araç kuyrukları oluşurken, yoğunluk ise gece boyu sürdü.

Ailesi ile birlikte Çanakkale’ye giden Yakup Karaca isimli bir vatandaş, “Çanakkale’ye gidiyoruz teyzemiz var. Ben buraya uzun zamandan beri gelmiyordum. Şu kalabalığa bakınca İstanbul bayağı boşalacak galiba. Yani biz de bir fırsatı değerlendirelim dedik” dedi. (DHA)

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