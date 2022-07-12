Otoyollar ve köprülerden ücretsiz geçiş ne zaman bitiyor?

Kurban Bayramı süresince ücretsiz olarak geçilebilecek köprü ve otoyollardan geçilebiliyor. Ücretsiz yollar ve köprüler içerisinde yap İşlet Devret modeliyle yapılan otoyol ve köprüler yer almıyor. Uygulama 12 Temmuz Salı saat 00.00'ye kadar devam edecek.

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Kurban Bayramı süresince ücretsiz olarak geçilebilecek köprü ve otoyollar açıklandı. Bayram süresince Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altındaki otoyollardan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsünü kullananlar geçiş ücreti ödemeyecek.

OTOYOLLAR VE KÖPRÜLERDEN ÜCRETSİZ GEÇİŞ NE ZAMAN BİTİYOR?

Kurban Bayramı’nda Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) sorumluluğundaki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden geçiş ücretsiz olacak.

Kamu özel işbirliği (KÖİ) kapsamında yapılan ve özel şirketler tarafından yaptırılıp işletilen köprü ve otoyollarda ise bayramda ücretsiz ya da indirimli geçiş olmayacak.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre Yavuz Sultan Selim, Osmanbey, 18 Mart Çanakkale köprüleri, İstanbul-İzmir Otoyolu, Kuzey Marmara Otoyolu, Avrasya Tüneli bayramda da paralı olacak.

Aynı kararla, 9 Temmuz’dan başlamak üzere belediyeler ve bağlı kuruluşlarınca yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden yararlanacaklar da söz konusu kararname dışında tutularak, belediyelere bu yönde ücretsiz hizmet verebilme imkanı tanındı.

Köprü ve otoyollardan geçiş 12 Temmuz Salı saat 00.00’ye kadar ücretsiz olacak.