Özelleştirilen liman yönetimlerinde AKP’li eski vekiller, Cumhurbaşkanlığı ve bakanlık çalışanları var

Türkiye Denizcilik İşletmeleri'nin (TDİ) yönetim kurulunda sadece bir kişi, denizcilikle ilgili bir bölümden mezun. Özelleştirilen liman yönetimlerine de AKP'li eski vekiller, Cumhurbaşkanlığı ve bakanlık çalışanları atanmış durumda.

Fırat FISTIK

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TDİ Yönetim Kurulu’nda bulunan Fahrettin Soran İlahiyat Fakültesi mezunu, Prof. Uğur Ünal Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı, Mehmet Arabacı maliyeci, Ahmet Yener kamu yönetimi mezunu, Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Denetim Birimi Başkan Vekili Akif Akşam işletme mezunu, butik işletmecisi Nüket Özer, açıköğretim sağlık kurumları işletmeciliği mezunu.

TDİ'nin hesaplarının görüşüldüğü TBMM KİT Üst Komisyonu toplantısında konuşan CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, TDİ ve özelleştirilen limanların yönetimindeki isimlerin denizi sadece denize girmekle bildiğini söyledi:

SADECE BİRİNİN DENİZCİLİKLE İLGİSİ VAR

– Yıllardır genel müdür yardımcısı olarak görev gören bir kişiye teslim edilmiş denizcilik işletmeleri var. Ama denizcilik işletmelerinin yönetim kurulu üyelerini tek tek incelediğimizde içlerinden yalnızca birinin denizcilikle ilgisi olduğunu ve denizcilik konusunda üst düzey çalışmalar yaptığına tanık olduk.

BUTİK İŞLETİYOR

– Yönetim kurulu başkanı ilahiyat fakültesi mezunu. Yönetim kurulu üyelerinden biri tarih profesörü. 3. Selim Devri Islahat Çabaları tezini yazmış biri. Bir diğer yönetim kurulu üyesi siyasal bilgiler fakültesi maliye bölümü mezunu. Bir diğeri kamu yönetiminden mezun olmuş. Bir diğer üye siyasal bilgiler işletme bölümünden mezun olmuş. Bir diğer yönetim kurulu üyesi ise butik işleten bir hanımefendi. Toplamda 7 kişilik yönetim kurulunda yalnızca bir kişi denizcilikle ilgili bölümden mezun olmuş.

İŞTE O LİSTE

Özelleştirilen 11 limanın yönetim kurulu üyeliklerine atanan isimler arasında AKP’li eski vekiller, Cumhurbaşkanlığı ve bakanlık çalışanları, AKP’li meclis üyesi var. İşte liste:

Park Denizcilik ve Hopa Liman İşletmeleri: 26. Dönem AKP Milletvekili Necip Kalkan

Giresunport Liman İşletmeciliği: Hazine ve Maliye Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı Vekili Ali Mercan Aydın

Si Port Sinop Liman İşletmesi: AKP Meclis Üyesi Haşim Taşkıran

Riport Rize Limanı İşletmesi: Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan

Ortadoğu Antalya Liman İşletmesi: Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Hukuk Müşaviri Mehmet Kılcı

Alidaş Alanya Liman İşletmesi: Stilist, modacı Esma Beki

Marmaris Liman İşletmesi: Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdür Yardımcısı Yusuf Aydın

Ulusoy Çeşme Liman İşletmesi: Milli Saraylar İdaresi Başkanı Yasin Yıldız

Ege Liman İşletmeleri: Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdür Yardımcısı Recep Çevik

Trabzon Liman İşletmesi: 26. Dönem AKP Milletvekili Hüseyin Özbakır

Dikili Liman İşletmesi: Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Proje Grup Başkanı Mehmet Kara

“YILDA 100 BİN TL KAZANIYORLAR”

Liman yönetimine atanan isimlerin yılda 100 bin TL para kazandıklarını söyleyen Sertel, “Çok güzel bir yaşam sürüyorlar. Doğrusu her işin ehline ve liyakat esasına göre verilmesi gerekirken denizcilikle hiçbir ilgisi olmayanların Türkiye Denizcilik İşletmeleri'ni temsilen bu görevlere getirilmesini kamuoyunun takdirine ve onların vicdanına bırakıyorum” diye konuştu.

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