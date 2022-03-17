Özgür Özel ile Bülent Arınç’ın eski danışmanı arasında ilginç diyalog

Manisa’da partililer ile birlikte esnaf ziyaretinde bulunan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile bir eczanede karşılaştığı TBMM eski başkanı AKP’li Bülent Arınç’ın eski danışmanı Mehmet Büker arasında ilginç diyalog yaşandı.

İlker KILIÇASLAN

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TBMM'deki çalışmalarından vakit bulan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, birçok ilde olduğu gibi seçim bölgesi Manisa'da da esnaf ziyaretleri gerçekleştirerek ekonomik dar boğazdan kaynaklı sıkıntıları yerinde dinledi.

CHP Manisa Yunusemre İlçe Başkanı Av. Yalçın Arcak ile birlikte ziyaretleri gerçekleştiren CHP'li Özel, elektrikten doğalgaza ve artan girdi maliyetleri sebebiyle esnafın yaşadığı sıkıntılara ortak oldu.

ARINÇ'IN ESKİ DANIŞMANIYLA İLGİNÇ DİYALOG

Ziyaretler sırasında bir eczaneye giren CHP'li Özel, TBMM eski başkanı ve AKP'li Bülent Arınç'ın eski danışmanı Mehmet Büker'le karşılaştı. İkili arasında geçen kısa sohbette AKP'li Mehmet Büker ile CHP'li Özel arasında ilginç diyalog yaşandı.

Büker ile Özel arasında geçen diyalog kameralara şöyle yansıdı:

Özel: Nasılsınız

Büker: Bir gün iyi olacağız. Çoğu gitti azı kaldı.

Özel: Sen ne Yapıyorsun?

Büker: Valla ne yapayım. Aynı yola devam. 2023'te yine bayrağı dikeceğiz.

Özel: Bülent beye sorarsan bu sefer bayrağı biz dikeceğiz gibi görünüyor.

Büker: O zaman size söyledik dedim ki. Çalışman güzel gidiyordu. Ama şimdi iyi gitmiyor. Sonra özel konuşalım. Bunu hissiyatla söylemem. Bütün fikirlere saygım vardır.

Özel: Sen güzel gidiyor dediğinde siz kazandınız. İyi gitmiyor dediğinde biz kazanacağız o zaman inşallah. Bülent beyle diyaloğumuz çok iyi.

Büker: 70 yaşını aştım. CHP'nin Adana duayeni Kasım Gülek. O günlerden beri siyaseti takip ederim. Hisside konuşmam. Bugün Türkiye'nin önemli gelişmeleri var. Bunu inkar edemeyiz. Biraz pahalılık varmış, ya şöyleymiş böyleymiş bin bir türlü oyun var. Onun için iyi olacak. Bu ülke bizim hep beraber katkıda bulunalım. Çalışalım.

MHP'Lİ BELEDİYEYE SİTEM ETTİ: YAZIKLAR OLSUN

AKP'li Mehmet Büker ile yaşanan kısa konuşmanın ardından esnaf gezisine devam eden CHP'li Özel, ilçedeki bit pazarında ikinci el saat satan esnafın MHP'li Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleriyle yaşadığı sıkıntıyı dinledi.

İşgaliye sebebiyle pazardaki tezgahının zabıta ekipleri tarafından toplandığını dile getiren esnafı sorununu dinleyen Özel, büyükşehir belediyesine sitem ederek şu ifadelere yer verdi:

“Yere naylon serip ikinci el saat satıyorlar. Kimisi ise ikinci el ayakkabı satıyor. Oradan çorba kazanacak. Büyükşehir'in zabıta gelmiş bit pazarında buradaki tezgahları kaldırmış yazıklar olsun. Bit pazarına da gelip ikinci saat el saat satan esnafın ekmeği ile oynayanlara yazıklar olsun. Bunun hesabını Cengiz Ergün'den soracağız. Önce Türkiye'yi Cumhur İttifakından kurtaracağız, sonra Manisa'dan kurtaracağız.”

CHP'li Özel daha sonra Karaköy Semti'ndeki esnafı tek tek ziyaret ederek sorunlarını dinledi.

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