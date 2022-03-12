Özgür Özel: İnce Memet’lere selam olsun

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, partisinin Adana düzenlediği toplantıda, yaptığı konuşmada, kendisini dinleyen partililere; yaşadığı Çukurova’yı anlatan kitaplarıyla tanınan ünlü yazar Yaşar Kemal’in sözleriyle seslendi.

Mehmet SERBES

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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Adana Büyükşehir Belediyesi ASKİ Spor Salonu'nda yapılan, parti yöneticileri, Adana Milletvekilleri ve yöre belediye başkanları ile çok sayıda partilinin katıldığı toplantıdaki konuşmasında bir selam da CHP Genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan getirdiğini belirterek şöyle konuştu:

*16 Nisan 2017 günü öncesinde yapılan bir kanlı darbe girişimini fırsata çevirip ilan edilen olağanüstü hal şartlarında, bu durum fırsata çevirerek bir anayasa değişikliği yapıldı.

*Öncesinde sonrasında yaşanan bütün olumsuz koşullara rağmen yüzde 51'e karşı yüzde 49 sonuçlar alındı… O akşam herkes yıkılmışken birisi yıkılmamış dimdik ayaktaydı.

*Ondan 2 ay sonra dünya siyaset tarihinin en uzun ve en kapsamlı yürüyüşünü gerçekleştirdi Adalet temelinde yola çıkıp adalet yürüyüşünü gerçekleştirdi.

*O gece yıkılmayıp yola çıkan o adalet yürüyüşçüsü 31 Mart seçimlerinde AKP'nin baskıları arasında 11 büyükşehiri kazandı.

*Dünya siyaset tarihinde görülmemiş bir şekilde, farklı kültürlerden gelen 6 siyasi partiyi bir araya getirerek büyük bir ittifak siyasetinin mimarı oldu.

*Size dünyadaki en büyük sivil itaatsizlik eylemlerini yapan mazlumların umudu ,yoksulların sesi kimsesizlerin kimsesi olmak için yollara düşen Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun selamını getirdim.

*Birileri ne yapmaya çalışırsa çalışsın; kutuplaştırmak isteyenlere karşı kucaklaştırmaya, ötekileştirenlere karşı ötekinin hakkını savunmaya , şeytanlaştırmaya karşı kardeşleştirmeye, bu ülkeyi barıştırmaya ve helalleştirmeye karşı çıktığı yolda genel başkanımızla birlikteyiz hep beraber yürüyoruz.

“HELALEŞMELER SEÇİM MİTİNGLERİNİN ÇOŞKUSUYLA BİRLEŞECEK”

Özel, partisinin toplantılarına katılmak için geldiği Adana'da SÖZCÜ’ye, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır gezisiyle ilgili değerlendirmede bulundu.

Diyarbakır gezisinde yaşanan kucaklaşmanın bundan sonra seçim meydanlarında, seçim mitinglerinde de görüleceğini işarete eden Özel şöyle konuştu:

*CHP Genel Başkanı bir süredir planladığı ve birkaç kez de ertelenmek zorunda olan çok istediği, çok özlediği bir ziyareti gerçekleştirdi. Onun gönlüne ve bizim gönlümüze göre oldu. Türkiye'nin çok ihtiyacı olan bir görüntü ortaya çıktı.

*Bir zamanlar CHP'yi Ankara'nın doğusuna gidemez diye eleştirenlere Diyarbakır'dan en güzel cevap verildi.

*CHP'nin Kürt sorununda bir çözüm oranını yok diyenlere hem Diyarbakır'daki söylemleri hem de Diyarbakırlının kendisine sahip çıkışıyla en güzel cevap verildi. Bundan sonra CHP' kutuplaştıranlara karşı kucaklaşmak için, düşmanlaştıranlara karşı kardeşleştirmek için yola çıktı. Helalleşmenin önemli adımlarından birisi de Diyarbakır’dı.

*Kılıçdaroğlu, Diyarbakır'la, Diyarbakırlılarla hem kucaklaştı hem de helalleşti. Bundan sonra 7 bölge 81 ilçe kucaklaşmaya ve helalleşmeye devam edeceğiz.

*Bu kucaklaşma ve helalleşmeler seçim meydanlarında seçim mitingleriyle de bütünleşerek ve gerçekten Türkiye'yi geçmişteki bütün sıkıntıları bütün yoklukları, yoksullukları ve kim ne çekmişse geçmişte, bütün ızdırapları geride bırakacak yeni bir dönem başlayacak.

*Bu 20 yılın sonunda yoksunluktan ve yoksulluktan sıkıntı çeken Diyarbakır için de de önemli fırsat CHP'nin iktidarı olacak.

*Hiç kimseyi, hiçbir seçmeni dışlamadan ve seçmenin oyuyla gelmiş hiçbir partiyi dışlamadan hep beraber, omuz omuza, kucak kucağa geleceği doğru yürüyoruz. Bundan sonraki süreçte de Türkiye için en doğrusunu hep birlikte yapacağız.

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