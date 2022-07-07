Özgür Özel: TBMM’yi olağanüstü toplantıya çağıracağız

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Bayram sonrası Anayasa’nın 93’üncü ve TBMM İçtüzüğü’nün 7’nci maddesi çerçevesinde yeterli sayıda imzayla Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı çağrı çerçevesinde sağlıkta şiddet sorununu çözebilmek amacıyla TBMM’yi olağanüstü toplantıya çağıracağımızı ifade ediyoruz" dedi.

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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, sağlıkta şiddet konusunda TBMM’nin olağanüstü toplantıya çağrılması ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

Konya Şehir Hastanesi'nde görevli kardiyoloji uzmanı Dr. Ekrem Karakaya’nın 6 Temmuz günü görevi başında katledilmesinin, toplumun tüm kesimlerinde infiale neden olduğunu belirten Özel, “Yasama organına sağlıkta şiddet konusunda ilgili mevzuatta düzenlemeler yapmak üzere bir an önce adım atılması yönünde yoğun çağrılar yapılmıştır” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu’nun 2012 yılında Gaziantep'te Dr. Ersin Arslan'ın kalbinden bıçaklanmasından itibaren bu konu üzerinde hassasiyetle durduğunu, çok sayıda kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sunarak, bir an önce önlem alınması konusunda girişimlerde bulunduğunu hatırlatan Özel, “Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu, pandemiye kadar bu konuda adım atmamış, pandemide ise, Türk Tabipleri Birliği başta, sağlık alanında örgütlü sendika ve uzmanlık derneklerinin taleplerini karşılama ümidiyle düzenleme hazırlığına başlamış ancak saraydan gelen talimat ile bu talebin çok uzağında bir metni kanunlaştırmıştır” dedi.

ATEŞLİ SİLAHLARLA İLGİLİ KANUNDA DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ SUNULDU

Türk Tabipleri Birliği (TTB) tarafından, bir süre önce siyasi parti gruplarına gönderilen ve sağlık kurum ve kuruluşlarında ateşli silah bulundurulmamasına ilişkin kanun değişikliği talebini içeren başvuru üzerine TBMM Başkanlığı'na bugün Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'da değişiklik öngören kanun teklifi sunduklarını açıklayan Özgür Özel, şöyle konuştu:

“KOMİSYON ÇALIŞMASI DERHAL BAŞLATILMALI”

* “TTB'nin sağlık alanında örgütlü sendikaların, uzmanlık derneklerinin, tüm sağlık emekçilerinin temsil edildiği tüm yapıların davet edildiği bir komisyon çalışması derhal başlatılmalıdır.

* Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak 1333 Sayılı TBMM Kararıyla tatilde ve ara vermede çalışabilme kararı alan Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanlığı'na, bir an önce toplanarak sağlıkta şiddet gündemli kanun tekliflerini birlikte ele alarak görüşmesi çağrısında bulunuyoruz.

* Bu çağrımızın karşılık bulmaması durumunda, TBMM İçtüzüğü'nün 26'ncı maddesinde yer alan ‘Üyelerinin üçte biri tarafından Komisyona teklif edilecek gündem üzerine de komisyonlar, Başkanlarınca toplantıya çağrılır’ hükmü gereği komisyonu yeterli imzayla toplantıya çağıracağımızı kamuoyuna duyuruyoruz.

“BAYRAM SONRASI TBMM’Yİ OLAĞANÜSTÜ TOPLANTIYA ÇAĞIRACAĞIZ”

* Bayram sonrası Anayasa'nın 93'üncü ve TBMM İçtüzüğü'nün 7'nci maddesi çerçevesinde yeterli sayıda imzayla Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı çağrı çerçevesinde sağlıkta şiddet sorununu çözebilmek amacıyla TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağıracağımızı ifade ediyoruz.

* Tüm siyasi parti gruplarının ve grubu olmayan milletvekillerinin bu konuya hassasiyetle yaklaşacağını ve dün Konya'da yaşanan katliamın benzerinin bir daha yaşanmaması için tüm siyasi partilerle birlikte çalışabileceğimizi ümit ediyoruz.”