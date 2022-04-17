Özgür Özel’den Alp Emeç’in tutuklanmasına tepki

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İYİ Parti Gençlik Kolları üyesi Alp Emeç'in, gazeteci Sedef Kabaş'ın tutuklanmasına neden olan atasözünü paylaşması nedeniyle tutuklanmasına tepki gösterdi. Özel, "Gençlerin cezaevlerine atıldığı değil, hayallerini gerçekleştirebildikleri bir Türkiye yaratacağız." dedi.

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İYİ Parti Gençlik Kolları üyesi 20 yaşındaki Alp Emeç, gazeteci Sedef Kabaş’ın tutuklanmasına neden olan atasözünü paylaşması nedeniyle ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasıyla tutuklandı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Emeç’in tutuklanmasına sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

“KANUNUN DEĞİŞMESİ GEREKTİĞİ ÇOK AÇIKTIR”

Özel paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Bir tweet nedeniyle 20 yaşındaki bir gencin Cumhurbaşkanı’na hakaret iddiasıyla cezaevine konması doğru değildir. Kanunun değişmesi gerektiği çok açıktır. Gençlerin cezaevlerine atıldığı değil, hayallerini gerçekleştirebildikleri bir Türkiye yaratacağız.”

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