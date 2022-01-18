Öztrak’tan Erdoğan’ı sözlerine gönderme: Aman herkes cüzdanına sahip çıksın!

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan bugün yaptığı konuşmada sıklıkla söylediği 'faiz sebep, enflasyon neticedir' ifadelerini yeniden kullandı. Erdoğan'ın sözlerini eleştiren CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Bir uyarıda milletimize 'faiz sebep enflasyon sonuç' dendiyse; aman herkes cüzdanına sahip çıksın!" ifadelerini kullandı.

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Arnavutluk’a yaptığı ziyaret sonrasında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, faiz politikasıyla ilgili “Biliyorsunuz benim bir iddiam var; ‘faiz sebep, enflasyon neticedir’. Nitekim de neticesi, kendini gösteriyor. Enflasyon, düşüşe girmiştir, girecektir.” ifadelerini kullandı.

“AMAN HERKES CÜZDANINA SAHİP ÇIKSIN!”

Erdoğan’ın sözlerini eleştiren CHP Tekirdağ Milletvekili ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, sosyal medya hesabından 2021 Ağustos ve Aralık aylarını kapsayan enflasyon grafiğini paylaştı.

Erdoğan’ın sözlerini hatırlatan Öztrar, “Erdoğan yine ‘faiz sebep, enflasyon neticedir’ demiş. Yetmemiş ‘enflasyon düşüşe girmiştir’ diye, milletle alay etmiş. Ne yiyip, ne içiyorlar bilmem. Ama milletle alay etmesinler. Bir uyarıda milletimize ‘faiz sebep enflasyon sonuç’ dendiyse; aman herkes cüzdanına sahip çıksın!” ifadelerini kullandı.

‘Enflasyon son 20 yılın en yüksek seviyesine sıçradı’ başlığıyla verilen grafikte Kasım ayında 21,3 olan 12 aylık tüketici enflasyonunun Aralık ayında sıçrama yaparak 36.1’e yükseldiği görülüyor.

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