Öztrak’tan zam tepkisi: Son bir yılda benzine gelen zam yüzde 94

CHP Sözcüsü Faik Öztark, akaryakıt fiyatlarına art arda gelen zamlara tepki göstererek iktidarı eleştirdi. Öztrak,"'Faiz düştü, enflasyon da düştü, düşüyor' diyen; bugün de benzinin litresine 46 kuruş zam yaptı. 55 litrelik bir deponun benzin masrafı son bir yılda 400 liradan 777 liraya çıktı. Son bir yılda benzine gelen zam yüzde 94." dedi.

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CHP Tekirdağ Milletvekili ve Parti Sözüsü Faik Öztrak, sosyal medya hesabından “55 litrelik bir benzinin deposu kaça doluyor” başlıklı bir grafik paylaşarak akaryakıt fiyatlarına art arda yapılan zamlara tepki gösterdi.

Öztrak ,”‘Faiz düştü, enflasyon da düştü, düşüyor’ diyen; bugün de benzinin litresine 46 kuruş zam yaptı. 55 litrelik bir deponun benzin masrafı son bir yılda 400 liradan 777 liraya çıktı. Son bir yılda benzine gelen zam yüzde 94.” ifadelerini kullandı.

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