Pahalılıktan dert yanan emekliler: Artık tezgahlara bakıp bakıp doyuyoruz!

Hayat pahalılığı, art arda yapılan zamlar karşısında vatandaşın alım gücü günden güne erirken, Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde pazar alışverişine çıkan emekliler “Artık tezgahlara bakıp bakıp, koklayarak doyuyoruz” dedi. Pazarda CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer’e dert yanan üreticiler ise, “Artık öyle zor durumdayız ki evin yolunu bulamıyoruz. Pazarda kazandıklarımız yeme, veterinere gidiyor" şeklinde tepkilerini dile getirdi.

Kemal ATLAN

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CHP Milletvekili Utku Çakırözer, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde kurulan halk pazarında alışverişe çıkan vatandaşlar ile pazarcı esnafını dinledi.

“TEZGAHLARA BAKIP BAKIP DOYUYORUZ!”

Çakırözer'e CHP Sivrihisar İlçe Başkanı Tahsin Turhan ve partililer de eşlik etti. Çakırözer ve beraberindeki heyet ilçedeki kahvehanelerde de vatandaşları dinledi. Çakırözer'in pazarda dinlediği emekli, pahalılıktan dert yanarken “Pazar çantam bomboş. Artık tezgahlara bakıp bakıp doyuyoruz! Koklayarak doyuyoruz. Vatandaş ne yiyecek?” dedi.

“BİR PAKET ÇAY 80 LİRA! EMEKLİYİ DÜŞÜNEN YOK!”

Başka bir emekli ise, “Emekli tamamen aç! 1 liralık şey 20 lira oldu, 5 liralık şey 40, 50 lira oldu. 40 liralık çay bir günde 80 lira olur mu? Oluyor… Emekli aç! Bu kadar olmaz ki. Emekliyi hiç düşünen yok” siteminde bulundu.

“ALAN DA MEMNUN DEĞİL SATAN DA”

Çakırözer'in dinlediği pazarcı esnafı, “Alan da memnun değil, satan da memnun değil. Bir pijamayı geçen sene 7,5 liraya alıp 10 liraya satıyordum. 2,5 lira kazancım vardı. Bu yıl 20 liraya alıp 25 liraya satıyorum hiçbir kazancım yok. Ben de memnun değilim, alan da memnun değil. Olayın herkes farkında ama çözüm yok” dedi.

“ÇİFTÇİ BİTTİ, ÇİFTÇİ YANDI!”

Pazarda sebze fidesi satan Çaltı Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı, çiftçi İbrahim Semerci ise yaşadıklarını şöyle aktardı:

“Ben daha önce bu pazara gelebilmek için 300 lira mazot yakıyordum, şimdi bin lira yakıyorum. Sebze fidelerini koyduğum kasayı geçen yıl 3 liraya alıyordum, şimdi 10 lira. Geçen yıl 100 liraya yevmiyeci çalıştırıyordum, şimdi 250 lira! Yemeği ile birlikte bir işçinin maliyeti en az 300 lirayı buluyor. Geçen yıl tanesini 30 kuruşa, 50 kuruşa sattığım domates fidesinin fiyatı şimdi 2,5 lira. Artık çiftçi bitti, çiftçi yandı. Bugün pazarı getirdiklerim Ocak ayının 20'sinde diktiğim ürünler. Ocak ayından beri uğraşıyorum çoluğun çocuğun rızkını çıkarabilmek için. Çıkaracağım çıkarabilirsem. Geçen yıl litresini 7 liraya aldığım mazot şimdi 21,5 lira. Böyle bir şey yok!”

“KAZANDIKLARIMIZI VETERİNERE, YEMCİYE VERİYORUZ”

Pazarda süt, yoğurt, kaymak gibi süt ürünleri satan bir üretici de Çakırözer'e artan maliyetlerden dert yandı. Besici, “Geçen yıl yarım kilosunu 20 liraya sattığım kaymağın kilosunu bu yıl 40 lira. Marketlerde daha pahalı. Çiftçiler, besiciler olarak o kadar zor durumdayız ki. Hayat şartları o kadar zor ki. Artık pazardan sonra evin yolunu göremiyoruz. Çünkü pazardan kazandıklarımızı veterinere, yemciye veriyoruz, borçlarımızı kapatmaya çalışıyoruz” şeklinde tepkisini ifade etti.

“BİR ÇUVAL UN 500 LİRA OLMUŞ”

Pazarda ekmek satan bir kadın ise, “Bir çuval un 500 lira olmuş. Ekmekleri pişirmek için yaktığım yakacağı geçen yıl 5 liraya alıyordum şimdi 25 lira. 1 simit 4 lira ben burada 4 ekmeği, 3 ekmeği 15 liradan satıyorum. Haşhaşlılar daha pahalı. Çünkü daha önce 20 liraya aldığım haşhaş şimdi 50 lira. Buradan kazandıklarımla torunumu okutuyorum” dedi.

“ZAMLARIN TEK SORUMLUSU SARAY İKTİDARIDIR”

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ise, ziyaretlerinde yaptığı değerlendirmelerinde, “Bu pahalılığın, bu zamların tek sorumlusu ülkeyi yönetemeyen bu beceriksiz Saray iktidarıdır. Artık bu kötü yönetimden kurtulmak için, ülkenin faydası için vatandaşın önüne bir an önce seçim sandığı getirilmelidir” ifadelerini kullandı.

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