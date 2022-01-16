Pamukkale’de 600 metrekare bina icradan satılacak
Yayınlanan ilana göre Denizli Pamukkale'de 600 metrekare bina icradan satılacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Denizli’de 600 metrekare bina icradan satışa sunulacak. Binanın özellikleri şu şekilde;
Adresi : Korucuk Mahallesi 190 SokakNo =7 Pamukkale / DENİZLİ
Yüzölçümü : 419,00 m2
İmar Durumu : Pamukkale ilçesi, Uygulama imar planı dahilinde, ticaret alanında, ayrık inşaat nizamında, 3 kat müsadelidir.E=1,00 olup yola terkleri mevcuttur.
Kıymeti : 2.070.334,40 TL