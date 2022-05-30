Parkta yoga engellemesine karşı Büyükerşen’den çağrı

Eskişehir Odunpazarı ilçesi Sümer Mahallesi'ndeki, Türk Dünyası Vakfı tarafından yaptırılan Dede Korkut Parkı'nda yoga yapanların Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER)'e şikayet edilmesi nedeniyle parkın güvenlik görevlilerinin yoga yaptırmamasına tepkiler sürerken CHP'li Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Eskişehirlilere çağrıda bulundu.

Kemal ATLAN

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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin vatandaşların sabah ve akşam sporları ile zinde kalmalarını sağlamak amacıyla hayata geçirdiği parklardaki spor etkinlikleri 6 Haziran'da başlıyor.

YOGA YAPILMASINA İZİN VERİLMEMİŞTİ

Eskişehir Odunpazarı ilçesi Sümer Mahallesi’ndeki Dede Korkut Parkı'nda yoga yapan kadınlar, kimliği belirsiz kişiler tarafından CİMER'e şikayet edilmiş ve dün sabah saatlerinde yine yoga yapanların yanına gelen parkın güvenlik görevlileri, CİMER’e parkta yoga yapmaları konusunda şikayet olduğunu belirterek, vatandaşların yoga yapmasını engellemişti.

Parkı yaptıran Türk Dünyası Vakfı yetkilileri de daha sonradan yaptıkları açıklama ile gelen şikayetler ve fırsat eşitliği ilkesi doğrultusunda, park içerisindeki toplu etkinliklerde önceden izin alınması gerektiği belirtilmişti.

HAYDİ ESKİŞEHİR PARKLARDA SPOR YAPMAYA!

Dede Korkut Parkı’nda yoga yapılmasının yasaklanmasına Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen de sosyal medyadan yaptığı açıklama ile tepki göstermişti.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada Eskişehirliler parklarda spor yapmaya davet edildi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi 7'den 77'ye her yaştan bireyin spor yapabilmesi amacıyla başlattığı parklarda spor etkinliklerinin bu yıl da sporun birleştirici ruhunu tüm Eskişehir'e yayacağı belirtildi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın Eskişehirlileri açık havada spor yapmanın keyfini yaşatacağı etkinlikler, hafta içi 4 gün boyunca düzenli olarak sabah ve akşam saatlerinde yapılacak.

Sabah 09.00-10.00 ile akşam 17.00-18.00 saatleri arasında yapılacak spor etkinliklerinde, egzersiz programlarına katılan vatandaşlar açık havada sağlıklı şekilde spor yapma imkanı yakalayacak.

Büyükşehir Belediyesi'nin uzman spor antrenörleri tarafından yaptırılacak spor aktiviteleri Osmangazi Sahası, Kentpark, Uluönder Parkı, Büyük Park gibi çok sayıda parkta gerçekleşecek. 6 Haziran itibariyle başlayacak parklarda spor etkinlikleri yaz boyu devam edecek.

“ÖZGÜRCE SPOR YAPMAYA DAVET EDİYORUM”

Eskişehir'deki parkların Eskişehirlilerin olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, şöyle konuştu:

*Parklarımız her yaştan hemşehrimizin nefes aldığı, spor yaptığı, çocuklarıyla, sevdikleriyle mutlu olduğu yerlerdir.

*Açık havada spor yapmak isterseniz sabah ve akşam spor etkinliklerimize katılabilirsiniz. İster bireysel, ister spor yapacağınız arkadaşlarınız ile birlikte istediğiniz parkta sporunuzu yapabilirsiniz.

*Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı, Kentpark ve Büyük Parkımızı her zaman kullanabilirsiniz. Eskişehirliler olarak sizleri nefes aldığımız parklarımızda özgürce spor yapmaya davet ediyorum.

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