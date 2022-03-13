Parti kuran eski BBP’li Remzi Çayır: Ülkücü ittifak peşindeyim

BBP’den istifa ederek Milli Yol Partisi’ni kuran Remzi Çayır, hedefini SÖZCÜ’ye anlattı: Ülkücüler yıllardır iktidara gelemedi. Hep bir yerlerin parçası, yaması gibi durduk. Ülkücü İttifakı tabanda kurmak istiyorum.

Veli TOPRAK

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

BBP'den istifa ederek Milli Yol Partisini kuran Remzi Çayır, SÖZCÜ'ye konuştu ve hedefini anlattı.

1993-2021 arasında BBP'de yöneticilik yapan Remzi Çayır, ‘küllerinden doğan' anka kuşu logosuyla siyasette yeni bir parti kuruluşuna imza attı. Ekip arkadaşlarının “Muhsin Yazıcıoğlu Partisi” diye isim koyduğu Milli Yol Partisi, illerde teşkilatlanma çalışması yürütüyor. Şu ana kadar 62 ilde teşkilat kurması için görevlendirme yaptığını anlatan Çayır, “29 Mayıs tarihinde büyük kongreyi toplamayı hedefliyorum” dedi. Ana sloganını ‘adalet ve liyakat' diye tarif eden Çayır, şunları kaydetti:

HEP YAMA GİBİ DURDUK

“Ülkücüler 1944 Nihal Atsız'dan beri iktidara gelemedi. Hep bir formülün içinde, bir yerlerin parçası ve yaması gibi durduk. Sadece MHP'de değil, İYİ Parti, MHP, BBP ve hatta AKP içindeki ülkücülerle bir ittifak hedefim var. Tabanda Ülkücü İttifak kurmak istiyorum. 100 bin imza ile bunu gerçekleştireceğime inanıyorum. Koltuğa yapışıp kalmayacağım, başarılı olamazsam bir dönem sonra bırakırım.”

ADALET-LİYAKAT

Türkiye'nin içinde bulunduğu en büyük sorunun ‘adalet-liyakat' olduğunu belirten Çayır, “Geç gelen adalet, adalet değildir. Devlet yönetiminde liyakatli insanların görev alması gerekir. Yoksa hangi partinin iktidar olduğunun önemi yok” dedi. Çayır, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ailesinin de desteğini aldığını, ağabeyi Yusuf Yazıcıoğlu'nun partisinde görev aldığını söyledi.

İlginizi Çekebilir BBP'li başkan MHP'ye geçti