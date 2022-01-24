Pazar yerinin çatısı çöktü, faciaya ramak kaldı

Gaziantep’te bir uzay çatılı pazar yerinin çatısı aşırı kar yükü nedeniyle çöktü. Çökmeden saniyeler önce bir kadın alışveriş merkezine girerek enkazın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Çöken çatının altında kalan 30 araç hasar gördü.

Ahmet KAYA

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Olay, merkez Şehitkamil ilçesine bağlı Emek Mahallesi'nde meydana geldi.

Birkaç gündür etkili olan kar yağışı, uzay çatılı pazar yerinin çatısına yoğun miktarda kar birikmesine neden oldu.

Üzerine biriken kar kütlesine dayanamayan pazar yeri çatısı, büyük bir gürültüyle çöktü.

Çevrede korkuya neden olan çökme, sonucu pazar yerine park edilen 30 otomobil büyük oranda hasar gördü.

Çökmeden saniyeler önce otomobilinden inen bir kadın ise pazarın bitişiğindeki alışveriş merkezine girerek tehlikeyi şans eseri şekilde atlattı.

Bölge ikinci bir çökme ihtimaline karşı güvenlik çemberine alırken ekipler, çöken pazar yerinin altında kimsenin kalıp kalmadığını kontrol etti.

Gaziantep Valisi Davut Gül ile Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Bu arada İncilipınar Mahallesi'nde bulunan Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nün protokol kapısının sundurması da kar yoğunluğu nedeniyle çöktü. Çökme sırasında giren çıkanın olmaması nedeniyle tehlike ucuz atlatıldı.

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