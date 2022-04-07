Pazar yerinin yıkılmasını istemeyen vatandaşlar iş makinelerini engelledi

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde Belediye Başkanı MHP'li Ömer Niyazi İşlek'in talimatıyla pazar yerinde yıkıma gelen iş makinelerinin girişini engelleyen pazarcı ve vatandaşa polis müdahale etti. Belediye meclisi tarafından alınan bir yıkım kararı olmadığını söyleyen vatandaşlar gelen iş makinelerinin önünde oturarak yıkımı engellemeye çalıştı.

İsmail AKIN

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Antalya’nın Korkuteli ilçesinin merkezinde Turgut Manavoğlu Kapalı Pazarı’nın yıkımına tepki gösteren vatandaşlar kepçelerin önünde oturarak yıkımı engellemeye çalıştı.

“MECLİS KARARI OLMADAN”

Olaya tepki gösteren İYİ Parti Korkuteli İlçe Başkanı Cemal Tınkaz, şöyle konuştu:

* Turgut Manavoğlu Kapalı Pazarımız var Korkuteli ilçemizde. Pazar yerinin davaları sürürken iş makineleri 264 tane pazarcı hak sahibi esnafın bulunduğu pazar yerinin yıkımı için geldiler.

* Mevcut belediye başkanı da mahkeme kararım var diyerek itilaftaki dosyaları yok sayarak Antalya’dan çevik kuvet çağırarak ilçemizde bir kargaşaya mahal verdi. Bizler de gerek ilçe sakinleri olarak, gerek siyasiler, meclis üyeleri olarak bu yapılan zulme karşı yerimizi aldık. Yıktırmamak için mücadele veriyoruz.

* Mevcut belediye başkanı meclis kararını beklemeden yıkım kararını alarak encümen kararlarını hiçe sayarak tek başına böyle bir karar aldı. Devletin polisiyle vatandaşı karşı karşıya getirdi. En son aldığımız habere göre vatandaşa güç kullanarak iş makinelerinin önünü açılacağı bildirildi bize. Buraya bir arasta projesi yapılacak.

* Arasta projesinin yapılabilmesi içinde bu pazar yerinin yıkılması lazım. Lakin şu anda AKP ilçe başkanı meclis üyeleri, AKP İl Başkanı dahil olmak üzere hiç kimse bu konuda bir müdehale yapamıyor.

* Çünkü MHP’li Belediye Başkanı artık MHP’nin üst düzey insanlarıyla mı görüştü bu konuda her hangi bir bilgimiz yok. Ama kaymakamlık, valilik olmak üzere bir çok büyük merciden gerekeni yapın dendi. Burada vatandaşın mağduriyeti söz konusu. Burada binlerce insan var.

“BUGÜNKÜ YAŞADIĞIMIZI ÖMÜR BOYU UNUTMAYACAĞIZ”

Polisle vatandaşı karşı karşıya getirildiğini söyleyen pazarcı esnafı Hülya Kahraman şunları söyledi:

* Biz bugünkü yaşadığımız zulmü ömür boyu unutmayacağız. Polisle bizi karşı karşıya getirdiler. Ben bu pazar yerini 80 bin liraya aldım. İki tane kredim var. Ben bu pazar yerinde 4 çocuk besliyorum. 4 yaşında çocuğumu koyup geliyorum evde. 1 lira, 1 lira para kazanarak çocuklarımı besliyorum.

* Kendi başına buradan alıp satıyor. Bu adam bunu anlamıyor. Şu zamana kadar bizi duyan olmadı. Sesimizi duyuramadık biz. Polis bir tarafta, kepçeler tepemizde.

* Hiçbir anlaşma yapılmadı. ‘Biz buradan taşınmayacağız’ demedik. ‘Bize pazar yeri yap’ dedik. Ama o ne yaptı pazarı bizim tepemize yıktı. Şu anda da sokağa attı bizi. Biz hakkımızı arıyoruz. Başka bir şey yapmıyoruz. O bize hakkımızı vermiyor dışarıya çıkarıyor.

“VATANDAŞ OLARAK PAZARIN YIKILMASI İSTEMİYORUZ”

Pazar yerinin yıkılmasını istemeyen Gülsüm Ana; “Biz pazar yerimizden memnunuz. Pazar yerimizin yıkılmaması olarak vatandaşlar olarak buraya geldik. Neden böyle bir girişimde bulunuldu anlayamıyoruz. Yıkılmasın. Bir anlaşma yoluna varılsın. Çünkü burada halk var pazarcı var. Pazar burada kalması herkes istiyor” dedi.