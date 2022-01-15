PCR testi zorunluluğu kalktı mı? Aşısızlara test şartı kaldırıldı mı?

PCR testi zorunluğu Eylül ayında başlamış, uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlar ile seyahat ve tiyatro, sinema gibi etkinliklere katılmak için isteniyordu. Son alınan karara göre PCR testi zorunluluğu kalktı. Aşı olmayanlara, seyahat, etkinlik, işyeri ve okullarda PCR test zorunluluğu bulunmuyor.

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Covid-19 aşısı olmayan işçiler, öğretmenler, eğitim personeli, kantin çalışanları ile öğrenci servislerinin şoför ve rehber personeli gibi öğrencilerle bir araya gelecek görevlilerin yanı sıra uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirler arası seyahatler için de negatif sonuçlu PCR testi isteniyordu. İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliğine ve merkez birimlerine bağlı kuruluşlara gönderdiği yazı ile Eylül ayında başlayan PCR testi zorunluluğu uygulamasını sonlandırdı.

PCR TESTİ ZORUNLULUĞU KALKTI MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ifadeleri kullandı;

*Bilim Kurulumuz gelişmiş ülkelerde uygulanan kuralları, hastalığın ulaştığı yaygınlık seviyesini de dikkate alarak tarama amaçlı ve temaslı kişilerde PCR testi zorunluluğunu kaldırmıştır. Bundan böyle PCR testi yalnızca semptom gösteren kişilere yapılacaktır. Salgını gündemimizden çıkarmak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğimizi bilmenizi isterim.

İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliğine ve merkez birimlerine bağlı kuruluşlara gönderdiği yazı ile Eylül ayında başlayan PCR testi zorunluluğu uygulamasını sonlandırdı.

Aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ve son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişilerin artık test yaptırması gerekmeyecek.

Koronavirüs Bilim Kurulu'nun yeni tavsiye kararı doğrultusunda alınan kararla ilgili gönderilen yazıda şu ifadeler yer aldı:

“Aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ve son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişilerden;

– Uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirlerarası seyahatlerden önce,

– Konser, sinema ve tiyatro gibi etkinliklere katılmadan önce,

– Milli Eğitim Bakanlığı okullarında görev yapmakta olan personele (öğretmen, servis şoförü, temizlik personeli vb.),

– Tüm kamu ve özel işyerlerinde çalışanlara,

– Kamu ve özel kurumlar tarafından düzenlenen öğrenci kamplarına katılacak kişilere,

PCR testi ile tarama yapılmasına gerek olmadığının değerlendirildiği bildirilmiştir.”

KARANTİNA KARARI

*Salgının son dönemi ile ilgili aldığımız bazı kararları bir önceki bilim kurulu toplantımızdan sonra sizlerle yazılı olarak paylaşmıştım.

*Bugünkü bilim kurulumuzda aşısını ve hatırlatma dozunu olmuş temaslı kişilerin karantinaya alınmamasına karar verilmiştir. İzolasyon konusunda ise pozitif vakaların tamamı 7 gün izolasyonu tamamladıktan sonra test yaptırmaksızın izolasyondan çıkabilirler.