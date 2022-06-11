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Pençe-Kilit bölgesinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 220’ye yükseldi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 3 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısının ise 220'ye yükseldiği belirtildi.

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Pençe-Kilit bölgesinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 220’ye yükseldi

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı: “Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütü PKK’nın inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Bölgede etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 220’ye yükseldi.”

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