Pençe-Kilit bölgesinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 220’ye yükseldi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 3 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısının ise 220'ye yükseldiği belirtildi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı: “Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütü PKK’nın inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Bölgede etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 220’ye yükseldi.”