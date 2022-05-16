Pençe Kilit Harekatı bir ayı geride bıraktı: 95 terörist öldürüldü

Hakkâri Çukurca’nın karşısındaki Metina Vadisi ile Avaşin-Basyan, Zap bölgesinde 17 Nisan’da Pençe Kilit adıyla başlatılan hava destekli kara harekâtının birinci ayında 95 terörist etkisiz hale getirildi. Terör örgütünün çok sayıda barınma alanı imha edildi.

Özgür CEBE

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Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe Kilit Harekâtı kesintisiz devam ederken, operasyon bir ayı geride bıraktı. Harekâtta şu ana kadar 95 terörist etkisiz hale getirilirken, bunlardan 15'inin bölge ve alan sorumlusu yöneticiler olduğu tespit edildi.

Silahlı insansız hava araçları (SİHA) ile insanlı keşif uçakları (İKU)’larla keşif, dinleme ve gözetleme faaliyetini sürdüren güvenlik güçleri teröristlerin önemli barınma alanlarını imha etti.

MAKET UÇAKLA SALDIRI GİRİŞİMİ ÖNLENDİ

Teröristlerin Duhok'un Kanimasi ilçesinin Amediye kasabasında konuşlu bulunan TSK'ya ait askeri üsse yönelik 3'er adet RPG-7 roketatar mühimmatı bağladıkları iki maket uçakla saldırı girişimi son anda önlendi. Maket uçaklar üsse yaklaşmadan Mehmetçik tarafından havada etkisiz hale getirildi.

4 TON PATLAYICI İMHA EDİLDİ

Sıkışan teröristlerin bölgeden çıkabilmek için telsizle irtibat kurmaya çalıştıkları tespit edilirken, harekâtın sürdüğü Avaşin'in; Mamreş, Kırmızı tepe, Ertuş, Werheli ve Şuke bölgelerinde örgütün kimya laboratuarı olarak kullandığı üç ayrı mağara tespit edildi. El yapımı uzaktan kumandalı patlayıcı yapımında kullanılan 4 ton Amonyum Nitrat gübresi ile yüklü miktarda Kompoze-A, TNT, RDX, PETN maddeleri ele geçirilerek yerinde imha edildi. Zap Vadisi içinde kalan Bedevi Kalesi, Şivi, Aris ve Mervanis bölgelerinde teröristlerin kış aylarında ideolojik eğitim aldığı, toplantı ve kongre-konferanslar yaptıkları 200 kişi kapasiteli bir yer altı sığınağı da tespit edilerek içindeki yüklü miktarda tıbbi ve yaşam malzemeleriyle birlikte imha edildi.



REVİR VE DİKİMEVİ BULUNDU

Avaşin-Basyan'daki Küçük Cilo, Nerveh, Kinyaniş, Tirvaniş, Dinazor Kayalığı, Şamke ile Kunişka tepesi bölgelerinde yaralı ve hasta teröristlerin tedavilerinin yapıldığı üç revir ve hastane, bölgeler arası diğer terörist gruplarla iletişimin sağlandığı muhabere binası ile telsiz komuta merkezi, terörist kıyafetlerinin dikiminin yapıldığı dikiş makinelerinin bulunduğu iki dikimhane de tespit edilerek kullanılamaz hale getirildiği açıklandı.

65 SIĞINAK 245 EYP İMHA EDİLDİ

Çukurca karşısındaki Metina'nın Derar, Hiror, Keste, Beşili, Zendura, Seraro, Begova, Dilber tepesi bölgelerinde bir ay içinde 65 sığınak ve uçaksavar mevzii vurularak imha edildi. Harekâtın başlamasından bu yana 937 terörist, F-16'larla hedefe kilitlenen güdümlü ve akıllı yeni nesil mühimmatla nokta atışla vuruldu. Bölgeye arazi yapısıyla uyumlu kamuflajlı kıyafetlerle yerleşen Mehmetçik, Pençe Kilit Harekât bölgesinde teröristlerin araziye tuzakladığı 245 mayın ve el yapımı patlayıcıyı da imha etti. Bölgeyi 7/24 kontrol altında tutan birlikler sınır hattında keşif, dinleme ve gözetleme faaliyetlerini yoğun biçimde sürdürdüğü kaydedildi.

11 MEHMETÇİK ŞEHİT OLDU

Bir ayda 11 asker de şehit oldu. 17 Nisan'dan bu yana devam eden operasyonda üsteğmen Ömer Delibaş, teğmenler Kaan Kanlıkuyu, Bekir Can Kerek, uzman çavuşlar Furkan Gök, Kubilay Çon, Mümin Çarkçı, sözleşmeli erler Fırat Canlı, Doğukan Korkmaz, Nurettin Uzun, Yunus Kalkan ve Selman Güler şehit oldu.

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