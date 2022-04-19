Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde teröristler tarafından yapılan roketatarlı saldırı sonucunda Piyade Teğmen Kaan Kanlıkuyu'nun şehit olduğunu duyurdu.

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Pençe-Kilit operasyonu bölgesinden acı haber geldi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), teröristler tarafından yapılan roketatarlı saldırı sonucunda Piyade Teğmen Kaan Kanlıkuyu’nun şehit olduğunu açıkladı.

“OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR”

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

* Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde, 19 Nisan 2022 tarihinde, kahraman silah arkadaşımız Piyade Teğmen Kaan Kanlıkuyu, teröristler tarafından yapılan roketatarlı saldırı sonucunda şehit olmuştur.

* Bölgede hava kuvvetleri ve ateş destek vasıtaları desteğinde operasyonlar devam etmektedir.

* Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.

BAKAN AKAR’DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Kahraman silah arkadaşımız, 19 Nisan 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim” dedi.

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