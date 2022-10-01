Pençe-Kilit operasyonundan acı haber: 1 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde teröristler tarafından açılan taciz ateşi sonucu ağır yaralanarak hastaneye sevk edile Piyade Astsubay Çavuş Yusuf Ataş'ın şehit olduğunu duyurdu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinden acı haber geldi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 1 askerin şehit olduğunu duyurdu.

MSB’nin açıklamasında “Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 01 Ekim 2022 tarihinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu ağır yaralanarak hastaneye sevk edilen Piyade Astsubay Çavuş Yusuf Ataş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” denildi.

İlginizi Çekebilir Şehit Sözleşmeli Er Enes Bıyık için tören