Pendik Belediyesi model uçak sahasını kiraya veriyor

Pendik Belediye Başkanlığı, model uçak sahasını üç yıllığına kiraya veriyor.

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Standart boyut

sın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Pendik Belediye Başkanlığı tarafından, 28.200 m² alanlı taşınmazın 18.000 m² lik kısmı, eğitim amaçlı Model Uçak Sahası olarak kullanılmak üzere 3 yıllığına kiraya verilecek.

İhale, 18 Mayıs 2022 tarihinde, Pendik Belediye binasındaki 7. kat toplantı odasında Belediye Encümenince 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 36. maddesi uyarınca “Kapalı Teklif Usulü” artırma suretiyle yapılacak.

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