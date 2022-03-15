Pınar Gültekin cinayeti davasında sanık Mertcan Avcı’nın tahliyesine çifte itiraz

Muğla'da Pınar Gültekin'in öldürülmesine ilişkin davada ‘canavarca hisle ve eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme suçuna iştirakten' tutuklanan katil zanlısı Cemal Metin Avcı’nın kardeşi Mertcan Avcı'yı dün tahliye eden Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesinin kararına hem savcılık, hem de Gültekin Ailesi’nin avukatı itiraz etti.

Hayati ARIGAN

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Gültekin Ailesi'nin avukatı Dr. Rezan Epözdemir'in şikayeti üzerine Mertcan Avcı hakkında Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, ‘canavarca hisle eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme suçuna iştirak’ten ağırlaştırılmış müebbet istemi ile dava açılmıştı. Hazırlanan iddianame Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmişti. Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi yeni delilerin iddianamede yer almadığı gerekçesiyle iddianameyi geri iade etmişti.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı iddianamenin geri iadesine itiraz etti ve dosya Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi, iddianamede gerekli delillerin bulunduğunu belirterek, dosyayı tekrar 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ne göndererek iade kararını kaldırdı.

MAHKEME TAHLİYE KARARI VERDİ

Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi, dün iki dosyanın birleştirilmesine ve yeni bir delil bulunmaması nedeniyle Mertcan Avcı'nın tahliyesine karar verdi. Mahkemenin tahliye kararında, “Sanık Mertcan Avcı'nın üzerine atılı suç yönünden dosyadaki mevcut delil durumu, daha önce mahkememizin aynı delil durumu ile sanığın tutuklanmasına ilişkin taleplerin mahkememizce reddine karar verilmiş olması, dosyada toplanması gereken sanığın etki edebileceği delil bulunmaması dikkate alındığında (itiraz yolu açık olmak üzere) tahliyesine” denilmişti.

SANIK MERTCAN AVCI'NIN TAHLİYESİNE ÇİFTE İTİRAZ

Mahkemenin iddianameyi birleştirmesiyle birlikte Mertcan Avcı'yı tahliye kararına karşı hem savcılık hem de Gültekin Ailesi'nin avukatı Dr. Rezan Epözdemir itirazda bulundu. İtiraz dilekçesinde sanık Mertcan Avcı hakkındaki tahliye kararının kaldırılarak sanık hakkında tutuklanmak üzere yakalama kararı çıkarılması istendi. İtirazı şimdi üst mahkeme olan Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi değerlendirecek.

Pınar Gültekin 16 Temmuz 2020 tarihinde Cemal Metin Avcı tarafından canavarca hisle, eziyet çektirilerek ve tasarlanmak suretiyle katledilmiş, kaybolmasının üzerinden beş gün geçtikten sonra ormanlık bir alanda varilin içerisinde cesedine ulaşılmıştı.

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