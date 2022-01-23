Pınar Gültekin davasında 9. duruşma yarın

Muğla’da kafe işletmecisi Cemal Metin Avcı tarafından öldürülen Pınar Gültekin’in ölümüyle ilgili davanın dokuzuncu duruşması yarın (Pazartesi) Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

Yaşar ANTER

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Muğla'da Cemal Metin Avcı tarafından iki yıl önce boğularak öldürülüp, cesedi varilde yakılan Pınar Gültekin'in davasının 9. duruşması yarın Muğla Adliyesi 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

PINAR'IN TELEFONUNDA AVCI İLE İLGİLİ VERİ BULUNMADI

20 Aralık 2021 Pazartesi günü görülen 8. duruşmada, mahkeme heyeti, Amerika Birleşik Devletleri'ne yazılan müzekkere sonucu Pınar Gültekin'e ait cep telefonu şifrelerinin gönderildiğini, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından yapılan incelemede Cemal Metin Avcı ile ilgili video ve fotoğrafların bulunmadığını açıkladı.

Mahkeme tarafından, ABD ile WhatsApp Türkiye temsilciliğinden bilgi ve belgelerin istenmemesine, bu konuda yeniden müzekkere yazılmamasına karar verdi. Ayrıca, ABD'den gelen belgelere artık ihtiyaç duyulmadığı, kararın Adalet Bakanlığı aracılığıyla ilgili makamlara bildirileceği belirtildi.

MERTCAN AVCI DURUŞMAYA KATILACAK

Cemal Metin Avcı’nın kardeşi Mertcan Avcı’nın telefon sinyallerinden abisiyle aynı zamanda bağ evinde olduğu tespit edilmişti. Gözaltına alınan Mertcan Avcı da sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanmış, Mertcan Avcı, 15 Şubat’taki duruşmada, imza atma yükümlülüğü ve yurt dışı çıkışına çıkış yasağı ile tahliye edilmişti. Mertcan Avcı'nın yarın yapılacak 9. davada duruşma salonuna gelmesi istendi.

PINAR GÜLTEKİN CİNAYETİ

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi Bilimler Fakültesi’nde eğitim görmekte olan Gültekin, 16 Temmuz günü 2020 kardeşi Sibel Gültekin’le telefonla görüştükten sonra yalnız yaşadığı Ula ilçesinin Akyaka Mahallesi’ndeki evinden Menteşe ilçesindeki AVM’ye gitmek üzere ayrıldı ve kendisinden bir daha haber alınamadı.

Kız kardeşi Sibel Gültekin ile annesi Şefika Gültekin, Muğla’ya gelerek Akyaka Jandarma Karakol Komutanlığı’na kayıp ihbarında bulundu ve sosyal medyadan yardım isteyerek Gültekin’in bulunmasını istedi. Katil zanlısı evli ve bir çocuk babası olan 34 yaşındaki Cemal Metin Avcı’nın ifadesine göre Avcı, Gültekin’e şiddet uygulayarak onu bayılttıktan sonra boğarak cinayeti işledi.

Zanlı, Gültekin ile ilişkilerinin olduğunu ve kendisini terk etmesi üzerine yaşanan tartışma sonucu cinayeti işlediğini iddia etti. Gültekin’in ailesine göre ise zanlı ile Gültekin arasında bir ilişki olmayıp; zanlı, Gültekin ile bir barda tanıştıktan sonra kendisini ısrarlı takip etmeye ve ona mesaj yollamaya başlamıştı. Gültekin’in babasının iddiasına göre zanlı, kızı kendisini sosyal medyada engelleyince çok sinirlenerek cinayeti işlemişti.

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