Pınar Gültekin’in babası bakanlık önünde oturma eylemi yapacak

Pınar Gültekin’i öldüren Cemal Metin Avcı’ya verilen cezada haksız tahrik indirimi uygulanmasına tepkiler devam ediyor. SÖZCÜ’ye konuşan baba Sıddık Gültekin, Adalet Bakanlığı önünde oturma eylemine başlayacağını söyledi.

Fırat FISTIK

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Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i boğduktan sonra varile koyup yakan Cemal Metin Avcı, yargılandığı davada, ‘canavarca hisle, eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ancak, cinayetin haksız tahrik altında işlendiği gerekçesiyle ceza, 23 yıla indirildi.

“TEK İSTEĞİM ADALET”

Vahşice işlenen cinayette mahkemenin haksız tahrik indirimi uygulaması tepkilere yol açarken Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin, SÖZCÜ'ye konuştu.

Gültekin, kararın kendilerini kahrettiğini belirterek Adalet Bakanlığı önünde oturma eylemine başlamayı düşündüğünü söyledi.

Tarih için kesin karar vermediğini belirten Gültekin, “Niyetim biraz bekledikten sonra bu eylemi gerçekleştirmek. Benim tek istediğim adalet. Adaletin peşinde koşmuş olmasaydım Bitlis'ten Muğla'ya 13 celse boyunca gitmezdim. 13 celsedir benim tek isteğim adaletin yerini bulması. Biz muz cumhuriyetinde yaşamıyoruz Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyoruz. Kanun var, yasa var. Yargı da vatandaşına sahip çıkacak. Zenginin, paranın yanında olmayacak” dedi.

“KARARIN GERİ DÖNECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM, UMUYORUM”

Böyle bir kararın dünyada eşi benzeri olmadığını söyleyen Gültekin, “Mücadelemiz devam edecek. Kararın geri döneceğini düşünüyorum, umuyorum. Türkiye'de hala vicdanlı hukukçularımız var” diye konuştu.

Kızı Pınar Gültekin'i öldüren Cemal Metin Avcı'nın ailesindeki diğer kişilerin beraat etmesine de tepkisini gösteren Sıddık Gültekin, “Güçlü olduklarını, varlıklı bir aile olduklarını söylüyorlardı. Hatta Muğla'da tanımadığım bir kişi bana gelerek Avcı'nın annesinin, ‘Paramla iki oğlumu da alacağım demişti. Gerçekten de aldı. Yargı, parası olanın, güçlünün yanında olmamalı” dedi.

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