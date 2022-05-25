Pistten çıkan Pegasus uçağının raporunda HEAŞ yüzde 40 kusurlu

Sabiha Gökçen Havalimanında 2 yıl önce pisten çıkarak 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan kazaya ilişkin bilirkişi heyetinin hazırladığı kusur raporu, soruşturma dosyasına ulaştı. Raporda Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş. (HEAŞ) yüzde 40 oranında asli kusurlu olduğu belirtilirken, uçak pilotlarının tali kusurlu olduğu kaydedildi.

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İzmir-İstanbul seferini yapan 177 yolcu ve 6 mürettebatın bulunduğu Pegasus Havayollarına ait yolcu uçağının 5 Şubat 2020’de pistten çıkmasıyla 3 kişi hayatını kaybetti. Kazaya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma devam ederken, soruşturma kapsamında istenen bilirkişi raporu savcılığa ulaştı.

6 kişilik heyetin hazırladığı 21 sayfalık bilirkişi raporunda taksirli eylemle meydana gelen olayın öngörülebilir ve önlenebilir olduğu öne sürüldü. Olayın meydana gelişinde kaçınılmazlık unsurunun bulunmadığı vurgulandı.

Raporda Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş. (HEAŞ) yüzde 40 oranında asli kusurlu bulundu. Uçağın kaptan pilotu Mahmut Aslan yüzde 20 tali kusurlu olduğu öne sürülen raporda yardımcı pilot Ferdınand Pondaagın ise yüzde 10 oranında tali kusurlu bulunduğu belirtildi.

Kule şefi Serhat K.’nin yüzde 15 tali kusurlu bulunduğu kaydedilen raporda, Yeşilköy Havalimanı Yaklaşma Hava Trafik Kontrolü C Ekip Şefi Nesrin B.’nin de yüzde 15 oranında tali kusurlu olduğu öne sürüldü. Raporda Sabiha Gökçen Havalimanında hava trafik kontrolörü olarak görev yapan Ela A.’nın ise kusurunun olmadığı kaydedildi. (DHA)

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