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PKK/KCK’dan kaçan 4 örgüt mensubu teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucu PKK/KCK'dan kaçan 4 örgüt mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

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PKK/KCK’dan kaçan 4 örgüt mensubu teslim oldu

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK/KCK’dan kaçan 4 örgüt mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu.

1992-2016 yılları arasında terör örgütüne katılan örgüt mensuplarının Suriye ve Irak’ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Böylece 2022 yılı içerisinde ikna yoluyla teslim olan örgüt mensuplarının sayısı 9’a yükseldi. (DHA)

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