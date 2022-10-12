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PKK’nın depoları imha edildi

Hatay'ın Payas ilçesi Amanos Dağları kırsalında terör örgütü PKK'nın kullandığı iki depoda yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Yayınlanma: 09:34 - 12 Ekim 2022 Güncellenme:
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PKK’nın depoları imha edildi

İl Jandarma Komutanlığı ile Milli İstihbarat Teşkilatı ekipleri, Amanos Dağları kırsalında bulunan Kozludere Mahallesi’nde Şehit Jandarma Er Emrah Göçer Operasyonu kapsamında arazi arama tarama faaliyeti yaptı.

Terör örgütü mensuplarınca geçmiş yıllarda kullanıldığı değerlendirilen iki depoda yaşam malzemeleri bulundu.

Delil niteliği taşıyan malzemelere el konuldu, diğerleri imha edildi. (AA)

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