PKK’lılarla silahlı fotoğrafı çıkan avukatın cezası onandı

Diyarbakır’ın Lice ilçesinin Yalımlı köyünde iki yıl önce öldürülen PKK’nın sözde bölge sorumlusu Doktor Amara kod adlı Müzeyyen Aydınlı’nın üzerinden çıkan fotoğraflar arasında dağda terörist kıyafetli silahlı fotoğrafları ortaya çıkan Diyarbakır Barosu avukatlarından Merve Nur Doğan’a verilen 10 yıl 6 ay hapis cezasını Bölge İstinaf Mahkemesi oy birliğiyle onadı.

Özgür CEBE

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Lice'de PKK'lı teröristlerle silahlı, örgüt kıyafetli fotoğrafları ortaya çıkan Diyarbakır Barosu avukatlarından Merve Nur Doğan'a yerel mahkemenin verdiği 10 yıl 6 ay hapis cezası Bölge İstinaf Mahkemesi Terör ve Örgütlü Suçlar Ceza Dairesince ele alındı.

Öldürülen kadın teröristin üzerindeki dijital materyallerin incelenmesinde sanık avukatın örgüte verdiği sicil bilgilerinin bulunduğu, buradaki bilgilere göre sanığın örgüt içinde Bese, Doğa ve Dilşa adıyla üç ayrı kod isim kullandığı bildirildi.

ÖRGÜTE KATILDIĞI GÜN CEP TELEFONU KAPALI ÇIKTI

Sanığın kullandığı cep telefonunun geriye dönük sinyal baz bilgileri incelenmesinde örgüte katıldığı tarihle baz bilgilerinin uyumlu olduğu tespit edildi. Öldürülen kadın teröristin üzerinde çıkan notlarda Merve Nur Doğan'ın örgüte 18 Mayıs 2018'de katıldığına dair bilgi ile sinyal bilgileri karşılaştırıldığında birbiriyle uyumlu olduğuna dikkat çekildi.

ÖZEL KİŞİSEL VERİLERİ TERÖRİSTİN ÜZERİNDE ÇIKTI

Sanığa ait kişisel verilerin ölen teröristin üzerinden çıktığını belirten mahkeme, baro levhasında görünen cep telefonu numarası ile teröristin üzerinde ele geçen cep telefonu numarasının bile öldürülen sözde Özel güç sorumlusu Müzeyyen Aydınlı'nın üzerinden çıkan bilgilerle aynı olduğu, fotoğraflarda elinde M-16 uzun namlulu tüfek ve örgüt kıyafetleriyle çekilen fotoğrafları da dikkate alındığında sanığın örgüt üyesi olduğu yönünde tam bir vicdani kanaatin hasıl olduğu bildirildi.

Sanığın kırsal alanda eğitim aldığı, örgüt içi iletişimin sağlanması için kırsal alan ile cezaevi arasında avukat olması nedeniyle kuryelik yaptığı, sıradan bir örgüt üyesi olmayıp gizliliği sağlamak için avukatlık kimliğini kullanarak üst düzey bir milis olduğu belirtildi.

TESLİM OLAN TERÖRİST TEŞHİS ETTİ

İstinaf Mahkemesi, teslim olan terörist E.B'nin kadın avukatı teşhis ederek, “Lice kırsalında Ape Musa bölgesindeyken Şoreş kod adlı Ferhat Akgün ve Botan kod adlı Veli Taşkıran isimli iki terörist konuşurken ‘O avukat kız mı gelecek' dediler. Avukatın neden geleceğini sorduğumda bizden bazı bilgileri cezaevine götürmek için geleceğini söylediler. Avukat bir jeep'le geldi ve beni görünce el sıkışıp ‘Heval nasılsın' diye sordu.

Elinde rulo halinde bantlanmış üzerinde bazı yazılar bulunan çok sayıda kâğıtlar vardı. Sonra Birlik Köyündeki bir evde örgüt yöneticisi Evin Amed kod adlı Nevin Güngörmüş ile görüştüler” dedi. İfadeleri de dikkate alındığında delillerin hukuken geçerli ve elverişli olduğu bildirildi. Hukuka uygun ve yasal açıklanan gerekçelere göre sanığa verilen mahkumiyet kararında bir isabetsizlik görülmediğinden hükmün oy birliğiyle onanmasına karar verildi. Mahkumiyet kararı 5 yılın üzerinde olduğu için dosya kesin, nihai karar verilmek üzere Yargıtay 3. Ceza Dairesine gönderildi.

İlginizi Çekebilir PKK'lı Mehdi Mıhçı ile irtibatlı olan bir kişi daha tutuklandı

İlginizi Çekebilir PKK terörüne verilen ilk şehit Süleyman Aydın mezarı başında anıldı