Polis tayini siyaseti gerdi

İçişleri Bakanlığı, polislerin şark görev süresini değiştirdi. Süre azalırken tayin sayısı 4'e çıktı. Kılıçdaroğlu, "İktidara gelince kaldıracağız" dedi. Soylu, "Düzenleme olumlu" yanıtını verdi.

Deniz AYHAN

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Polislerin şark görevi sürelerini değiştiren ve 4 kez atama getiren yeni yönetmelik tepki çekti. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, “Erdoğan'ın imzaladığı ‘bölge sistemi' tam bir garabettir. Saray, hayatı zorluklarla dolu olan polisimize ‘Daha çok zorluğa katlanacaksın’ diyor. Emniyet teşkilatımızda gece gündüz emek veren kardeşlerimiz hiç merak etmesin, bu bozuk yönetmeliği iktidara gelir gelmez kaldıracağız!” dedi.

‘AİLE BÜTÜNLÜĞÜ BOZULUR'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise Kılıçdaroğlu'na “Birçok olumlu düzenlemeyle polisimizin şark süresini indiren, bölge düzenlemesini 2024'te başlatacak yönetmelik için Kılıçdaroğlu; ilgili büyükelçiye onaylatarak tweet atmış. Ortağın HDPKK yönetmelik mahiridir, belediyelerinize verdiği örgüt mensupları gibi. Geliyor gelmekte olan” cevabını verdi” dedi.

İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu, “Aile bütünlüğünü bozacak bu yönetmelik yanlışından derhal geri dönülsün” derken, CHP’li Murat Bakan “Bu yönetmelik, polisin aile hayatını tamamen bitirir” ifadelerini kullandı. Emniyet-Sen Başkanı Faruk Sezer ise, “Bu düzenlemeyle polisler neredeyse 3-5 yılda bir tayin görecek. Mevcut düzenlemede polisler şarktan sonra genellikle nüfusa kayıtlı oldukları veya ona yakın illere gelerek emekli olana kadar burada çalışıyor, yerleşik yaşama geçiyordu. Önceden eşinin nüfusa kayıtlı olduğu yerde çalışabiliyorlardı, bu da kalkacak. Emniyet'te ezilen kesim daha da ezilecek” tepkisi gösterdi.

POLİSLER BÖYLE YORUMLADI

Polisler ise sosyal medyada ‘Polisin de oyu var’ diyerek ses yükseltti ve şu mesajları verdi:

– Polis yeni çıkan bölge sistemi sayesinde düzenli bir hayata sahip olamayacak çünkü hayatı göçle geçecek. 5 yer birden nasıl gezebilir?

– Polislerden ve ailelerden oy alamayacaksınız. Bitmedi derdiniz polisle. Aile düzenini bozup, beş altı defa tayin olmak adil mi?

– Hesap yapıyorsun çocuğun ilkokulu bir yerde bitse ortaokul bitmiyor, o bitse lise bitmiyor. Kendimizi geçtik yavrulara yazık. Hani nerede özlük hakları, nerede eşit işe eşit ücret?

– İlkokulda bana sorduklarında hep ‘Polis olmak istiyorum' derdim. 11 yıllık meslek hayatım boyunca çocukluk hayalim hep burnumdan geldi. Deseydiniz ki ‘Polise nasıl mobing uygularız', böyle bir karar alınırdı.