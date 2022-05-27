Polis tayinleri açıklandı! 35 bin polis tayin oldu…

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Başkomiser, Komiser, Komiser Yardımcısı, Kıdemli Başpolis Memuru, Başpolis Memuru ve Polis Memuru rütbelerindeki 35 bin personelin tayinleri gerçekleştirildi.

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Polis tayinleri, görev başındaki memurlar ve aileleri tarafından merakla bekleniyordu. Tayin sonuçları ile polis memuru, başpolis memuru, komiser yardımcısı, komiser ve başkomiserlerin yeni çalışma yerleri belli oldu.

POLİS TAYİNLERİ AÇIKLANDI

Emniyet Genel Müdürlüğünce 2022 yılı Genel Atama çalışmaları çerçevesinde, Başkomiser, Komiser, Komiser Yardımcısı, Kıdemli Başpolis Memuru, Başpolis Memuru ve Polis Memuru rütbelerindeki toplam (35.874) personelin atama ve yer değiştirme işlemleri gerçekleştirildi.

Bu doğrultuda;

1’inci bölgeden 2’nci bölgeye (16.957) personelin,

2’nci bölgeden 1’inci bölgeye (17.024) personelin,

2’nci bölgeden 2’nci bölgeye (1.893) personelin atama işlemleri yapıldı.

Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları atama ve yer değiştirme yönetmeliğindeki yeni düzenleme ile beraber illerin görev sürelerinin düşürülmesi sonucunda, birinci ve ikinci şark görevinde bulunan (7.500) civarında personelin batı illerine dönmeye hak kazanmış olup, bunlar arasından batı illerine atanmak isteyenlerin atamaları yapıldı.

Ayrıca ikinci şark görevini bitirmiş olan (7.688) personelden, (4.928) personelin eski çalıştıkları iller de dahil olmak üzere, büyük oranda ilk tercihlerine atamaları yapılmış, (2.760) personelin ise talepleri doğrultusunda ipkaları yapıldı.

Yönetmelikte yapılan değişiklik çerçevesinde, çocukları 7. Sınıf, 11. Sınıf ve üniversitede son sınıfa geçecek olan (4.089) personelin ipka talepleri kabul edildi.

Halen şark görevinde olan ancak yönetmelikte yapılan düzenleme ile şark görevinden muaf tutulan (268) şehit ve gazi yakını, tercihleri doğrultusunda istedikleri yerlere atandı.

Ayrıca teşkilat mensuplarından (50) yaş ve üzeri olan (6.705) personelin ipkaları talepleri doğrultusunda kabul edildi.

POLİS TAYİNLERİ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Ataması yapılan personel POLNET sisteminden kullanıcı adı ve şifresini girerek atama bilgisine ulaşabilecek.

2. sınıf, 3. sınıf ve 4. sınıf emniyet müdürü ile emniyet amiri rütbelerindeki personelin atama ve yer değiştirme işlemleri ise Yüksek Değerlendirme Kurulu toplantısının tamamlanmasının ardından yapılacak. Yüksek Değerlendirme Kurulunun çalışmaları ise sonraki haftalarda gündeme gelecek.