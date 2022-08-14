Polisi görünce denize atladı, 2 kilometre yüzdü ama kaçamadı

İstanbul’da polis denetiminden kaçmaya çalışan bir kişi denize atladı. Çevredekilerin şaşkın bakışları arasında yüzmeye başlayan şüpheli yaklaşık 2 kilometre açıldı. Deniz polisinin sudan çıkarmaya ikna edemediği şüpheli için dalgıçlar devreye girdi. Yakalanan şüphelinin uyuşturucu suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı.

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Avcılar, Ambarlı Mahallesi'nde Güven Timleri Şube Müdürlüğü ve Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri aranan şahıslara yönelik denetim yaparken bir kişi kontrol noktasına yaklaştı. Ekiplerin kontrol etmek istediği kişi bir anda koşarak, deniz kenarındaki kayalıklara çıktı. Polislerin peşine düştüğü şüpheli suya atlayarak yüzmeye başladı.

2 KİLOMETRE YÜZDÜ

Bunun üzerine, olay yerinde görev alan Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, polis botuyla harekete geçti. Şüpheliye yaklaşan ekipler denizden çıkması için anonslar yaptı. Ancak şüpheli yüzmeye devam etti. Kıyıdan yaklaşık 2 kilometre uzaklaşan kişinin, önü kesilerek güvenlik çemberi oluşturuldu.

KURBAĞA ADAMLAR YAKALADI

Can simidi atılan şüpheli, denizden çıkmaya yanaşmayınca, devreye dalgıç polisler girdi. ‘Kurbağa Adam' olarak görev yapan dalgıçlar suya girerek, şüpheliyi yakaladı. Tekneye çıkarılan şüpheli, sağlık ekipleri tarafından kontrol edildi. Sağlık durumunun iyi olduğu anlaşılan kişinin M.K. olduğu anlaşıldı.

12,5 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI ORTAYA ÇIKTI

Çevredekilerin meraklı bakışları arasında gözaltına alınan M.K.'nın neden kaçtığı da anlaşıldı. Şüphelinin uyuşturucu suçlarından 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu belirlendi. Emniyette işlemleri tamamlanan M.K. cezaevine götürüldü.

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