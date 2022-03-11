Ramazan ayı ne zaman başlıyor? İşte 2022 ilk oruç tarihi…

Bin aydan daha hayırlı olarak görülen Kadir Gecesi’ni de içinde bulunduran en mübarek vakitlerin ayı Ramazan 2022’de ne zaman, hangi tarihte başlayacak merak ediliyor. 11 ayın sultanının gelmesiyle birlikte oruçlar tutulacak, iftarlar yapılacak. Ramazan ayı, 2 Nisan tarihinde başlayacak.

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Rahmet kapılarının sonuna kadar aralandığı Ramazan Ayı, 2022 yılının bahar aylarına denk gelecek. Ramazan ayı bu yıl 2 Nisan Cumartesi günü başlayacak ve 1 Mayıs Pazar günü sona erecek.

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2022 Ramazan ayı, 2 Nisan tarihinde başlayacak. 1 Mayıs tarihinde de sona erecek.

2022 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı Arifesi- 1 Mayıs 2022 Pazar

Ramazan Bayramı 1. Gün- 2 Mayıs 2022 Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün- 3 Mayıs 2022 Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün- 4 Mayıs 2022 Çarşamba

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Ramazan ayı içinde olan ve ‘Bin Aydan Daha Hayırlı' olarak ifade edilen Kadir Gecesi ise 27 Nisan 2022 Çarşamba idrak edilecek.