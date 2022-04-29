Ramazan Bayramı bayram tatili kaç gün, bayram tatili 9 gün mü?

Bayram tatili kaç gün olacağı merakı Ramazan bayramına kısa bir süre kala devam ediyor. Ramazan Bayramı bayram tatili 2 gün hafta sonu ve 3 gün bayram olmak üzere 5 gün sürecek. Ramazan Bayramı bayram tatilinin 9 gün olması beklentisi, geçtiğimiz gün düzenlenen kabine toplantısı sonrası herhangi bir açıklama yapılmamasıyla sona ermişti.

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Memleketlerindeki akrabalarını ziyaret edecek olanların yanı sıra bayramı tatil fırsatına çevirmeyi planlayanlar bayram tatili süresinde hayal kırıklığı yaşadı. Ramazan bayramının Pazartesi günü başlayacak olmasına rağmen Perşembe ve Cuma günlerinin tatil ilan edilmemesi tatil süresini 9’dan 5’e inmesine neden oldu.

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN, BAYRAM TATİLİ 9 GÜN MÜ?

Kabine toplantısında gündem maddeleri arasında yer alması beklenen bayram tatili hakkında bir bilgi paylaşımı gerçekleştirilmedi. Bayram tatili 9 gün ilan edilmedi.

Bayram tatili 9 güne çıkarılmaması halinde bayram tatili 5 gün yapılabilecek. Ramazan Bayramı'nın ilk günü pazartesi gününe denk geliyor. Bir önceki hafta cumartesi ve pazar günü de tatil olacağı için beş gün tatil olabilecek.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı Arifesi- 1 Mayıs 2022 Pazar

Ramazan Bayramı 1. Gün- 2 Mayıs 2022 Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün- 3 Mayıs 2022 Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün- 4 Mayıs 2022 Çarşamba