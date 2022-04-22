Ramazan bayramı ne zaman? Ramazan ayı ne zaman bitiyor?

Ramazan ayı sonu günü yaklaşıyor, Ramazan bayramı hazırlıkları başladı. Geçtiğimiz yıl sokağa çıkma yasağı nedeniyle buruk bir sevinçle geçen Ramazan bayramı bu yıl doyasıya yaşanabilecek. Ramazan bayramı 2 Mayıs tarihinden başlayacak. Ramazan ayı, 2 Nisan tarihinde başladı. Ramazan ayı 1 Mayıs tarihinde de sona erecek.

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Ramazan ayında oruçlar tutulup, namazlar kılınacak ardından büyük heyecan ile de bayram beklenmeye başlanacak. İbadetlerle geçen ayın ardından ise bayram tatili ve heyecanı başlayacak. İslam alemi Ramazan’ın bitiş tarihini ve Ramazan Bayramı’nın hangi güne denk geldiğini araştırıyor.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı Arifesi- 1 Mayıs 2022 Pazar

Ramazan Bayramı 1. Gün- 2 Mayıs 2022 Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün- 3 Mayıs 2022 Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün- 4 Mayıs 2022 Çarşamba

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BİTİYOR?

2022 Ramazan ayı, 2 Nisan tarihinde başladı. Ramazan ayı 1 Mayıs tarihinde de sona erecek.