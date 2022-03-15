‘Rant amaçlı ihalelerle kıyılarımız yağmalanıyor’

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, Fethiye Göcek'teki 4 koyda mapa ve şamandıra sistemi kurulmasını ve işletilmesiyle ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bir soru önergesi verdi.

Mustafa SARIİPEK

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CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, Fethiye ilçesi Göcek Mahallesi'ndeki Boynuzbükü, Osmanağa, Günlük ve İnceburun koylarına mapa ve şamandıra sistemi kurulmasını ve işletilmesiyle ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bir soru önergesi verdi. İhalenin bugün yapılacağını kaydeden Girgin, 4 koyda tekne bağlama amaçlı 99 adet mapa ve 59 adet deniz yüzeyi şamandıra sistemi kurulmasını ve işletilmesini içerdiğini söyledi.

KOYLARA KULLAN-AT MANTIĞIYLA YAKLAŞILAMAZ



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından bugün (15 Mart) Ankara'da yapılacak ihale, 4 koyda tekne bağlama amaçlı 99 adet mapa ve 59 adet deniz yüzeyi şamandıra sistemi kurulmasını ve işletilmesini içerdiğini belirten Girgin şunları söyledi:

“10 yıl süreyle Göcek koylarının kiralanmasına dair böyle bir ihale yapılmadan önce başta yerel yönetimlerden görüş alıp, istişareler gerçekleştirmek gerekir. Bu sürece, yerel STK'ların ve ilgili odaların katılması gerekir.

Göcek'te bunların hiçbiri yapılmadı. İhalesi yapılan alanda doğal ve arkeolojik sit alanları bulunmaktadır. Bu sit alanlarının derecelendirilmesiyle ilgili herhangi bir çalışma yapılmamıştır. Koylar bizim gelecek kuşaklara bırakacağımız miras. Bu nedenle, koylara kullan-at mantığıyla yaklaşılamaz. Uzun vadeli, çevre dostu, kamu çıkarı odaklı projelerle koylarımız değerlendirilmelidir. Bu da ancak yerel yönetimlerin, STK'ların ve odaların katılmasıyla mümkündür.”

YEREL YÖNETİMLERİN İŞLETME TALEPLERİ NEDEN DUYMAZDAN GELİNİYOR?



Özel firmaların kar amacıyla işletmecilik yaptığını ifade eden Girgin, “Koruma-kullanma dengesini olumsuz yönde bozarak çevre tahribatına yol açtıkları önceki bir çok tecrübeyle sabittir. Yerel yönetimlerin ihale konusu mapa ve şamandıraların işletilmesinin kendilerine verilmesiyle ilgili talepleri olduğu bilinmektedir.

Tabiat Varlıkları ve Doğal Sit Alanları İle Özel Çevre Koruma Bölgelerinde Bulunan Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Yerlerin İdaresi Hakkında Yönetmelik hükümleri böylesi bir uygulamaya da açık olmasına karşın, işletmenin özel şirketlere verilmesi yönündeki ısrarın sebebi nedir? Aslında cevabı çok iyi biliyoruz: Koylarımıza kamu çıkarı odaklı değil, kime nasıl peşkeş çekebiliriz mantığıyla yaklaşılıyor” dedi.

TEKNE İŞLETMECİLERİ BÖLGEYİ TERK EDECEK



Göcek Belediye İskelesi'nin özel bir şirkete devredilmesiyle bölgede deniz turizmi işletmeciliği yapan günübirlik tur tekneleri ve ticari yat işletmelerinin bağlama yeri sorunu yaşamaya başladıklarını hatırlatan Girgin, “Koyların özelleştirilmesiyle, günübirlik tur tekneleri ve ticari yatların koylara girişiyle ilgili herhangi bir düzenleme öngörülmedi. İşletmeci tarafından fahiş fiyat uygulaması yapılmasına bir engel var mı? Yok.

Böyle bir durumda hali hazırda bağlama yeri sorunlarıyla boğuşan ve ekmeğini denizden kazanan tekne işletmecileri yerlerini tamamen lüks özel yatlara bırakarak bölgeyi terk edecek. Vebali bu ihaleyi yapanlarındır.

İhale şartnamesinde teknelerden pis su alınması ve bu suların bertarafı için filtrasyon sistemleriyle donatılmış bir ‘Atık Kabul ve İşletme Gemisi'nin kullanılması şartı yer almaktadır. Yürürlükteki mevzuat hükümlerinde yer almayan bu bertaraf usulü ile ilgili yasal bir düzenleme yok.

Bu husus taraf olduğumuz Barselona Sözleşmesi ve MARPOL gibi uluslararası sözleşmelere aykırıdır. Denizlerimizin geleceği açısından hayati olan bu konuda, çevre odaklı bir düzenleme yapılmalıdır. Bu ihale yerel yönetimlerden, derneklerden, ilgili odalardan ve halktan onay alıncaya kadar ertelenmelidir. Kıyılar halkındır, yağmalanmasına izin vermeyiz!” diye konuştu.

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