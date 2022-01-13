Rauf Denktaş, vefatının 10. yıldönümünde anıldı

KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, vefatının 10. yıldönümünde anılıyor. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Türkiye'deki siyasi parti liderleri anma mesajları paylaştı.

Sozcu.com.tr

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, vefatının 10'uncu yıldönümünde anılıyor.

“MÜCADELEMİZE VE YOLUMUZA IŞIK TUTMAYA DEVAM EDİYOR”

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Son nefesinde bile, ‘KKTC’yi yaşatınız, Anavatan Türkiye’ye dört elle sarılınız' diyen Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Denktaş bu vasiyeti ile mücadelemize ve yolumuza ışık tutmaya devam ediyor.

Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Denktaş'ı vefatının 10. Yıldönümünde rahmet ve minnetle anıyorum… Mekanı cennet olsun.” ifadelerini kullandı.

“HAFIZALARDAKİ YERİNİ DAİMA KORUYACAK”

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı da bir anma mesajı paylaşarak, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Raif Denktaş'ı vefatının onuncu yıldönümünde saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz.

Merhum Rauf Denktaş'ın Kıbrıs Türkü'nün hürriyeti, bekası ve güvenliği için Anavatan Türkiye ile gönül ve fikir birliği içinde verdiği mücadeleye eşsiz katkıları ve dirayetli liderliği hafızalardaki yerini daima koruyacaktır.

Tarihi ve manevi sorumluluklarımızın bilinciyle, Kıbrıs Türk Halkı'nın, egemen eşitlik ve eşit uluslararası statülerinin tescili yönündeki kararlı mücadelesine tam destek vermeye devam edeceğiz.”

“SİYASİ DEHASIYLA SEMBOL İSİM”

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Cesareti ve siyasi dehasıyla Kıbrıs Türklerinin bağımsızlık mücadelesinde sembol isim olan, büyük devlet adamı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ı vefatının 10’uncu yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum.” dedi.

“HAYTINI BAĞIMSIZLIK MÜCADELESİNE ADAYAN BÜYÜK DEVLET ADAMI”

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, anma mesajında, “Hayatını Kıbrıs’ın bağımsızlık mücadelesine adayan büyük devlet insanı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ı vefatının yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum.” ifadelerine yer verdi.

“KIBRIS TÜRKLÜK VE HAK DAVASININ BÜYÜK LİDERİ”

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, “Cesaretini Millet sevgisinden, kabiliyetini Vatan aşkından alan, Kıbrıs Türklük ve hak davasının Büyük Lideri, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ı rahmetle ve saygıyla anıyoruz.” mesajına yer verdi.

“SAYGI VE RAHMETLE ANIYORUM”

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce de anma mesajı paylaşarak, “Ömrünü Kıbrıs davasına adayan, Kıbrıs Türkleri’nin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin önderi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ı aramızdan ayrılışının yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum.” dedi.

“TÜRKLERİ YOK ETMEK İSTEYENLERE KARŞI…”

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, “Türkleri yok etmek isteyenlere karşı Türk Mukavemet Teşkilatı’nı kuran ve Kıbrıs’ın bağımsızlığını kazanmasını sağlayan, Devlet adamı Rauf Denktaş’ı vefatının yıl dönümünde saygı ve minnetle anıyorum.” paylaşımında bulundu.

SAADET PARTİSİ, DENKTAŞ’I, ONUN SÖZLERİYLE ANDI

Saadet Partisi, kurumsal sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “'Üzerinde hür yaşayalım diye canlarını kanlarını vermiş olan insanların, bize bırakmış oldukları toprakları babamızdan miras bulmuş mirasyedi gibi ne satabiliriz ne de bırakıp kaçabiliriz. Sonuna kadar koruyacağız.'” ifadelerine yer verdi.

“ÖRNEK BİR DEVLET ADAMIYDI”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Hayatını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsızlık mücadelesine adamış, çok yönlü, örnek bir devlet adamıydı. KKTC'nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı vefat yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum.” dedi.

“YAVRU VATAN'IN BAĞIMSIZLIK MÜCADELESİ İÇİN CANLA BAŞLA ÇALIŞAN…”

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise, “Yavru Vatan’ın bağımsızlık mücadelesinde canla başla çalışan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’mizin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ı saygı ve rahmetle anıyorum.” açıklamasında bulundu.

“HANGİ YÜZLE DENKTAŞ'I ANACAKSINIZ?”

Denktaş’ın eski danışmanı Sabahattin İsmail, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, Denktaş’ın anıt mezarının hala tamamlanamamış olmasına tepki gösterdi. İsmail, şu açıklamada bulundu:

“Hangi yüzle Denktaş’ı anacaksınız? Hiç utanma duygunuz da mı kalmadı? KKTC Kurucu Cumhurbaşkanımız Denktaş’ın aramızdan ayrılışının 10. yıldönümü. Başta CB Tatar ve hükümet üyeleri olmak üzere, kurduğu devletin makamlarında oturanlar, defalarca söz vermelerine karşın 10 yıldır bir türlü bitirmedikleri anıt mezara gidip ‘izindeyiz, yolundayız' nutukları atacaklar. Hiç utanmanız, sıkılmanız yok mu?

“BU VEFASIZLAR İSTEDİKLERİ KADAR ÇIRPINSIN, SENİ UNUTTURMAYACAĞIZ”

‘Para yok' diyorlar ama anavatandan külliye saray inşaatı için milyonlarca dolar kaynak buluyorlar. Bu devletin kurucusunun anıt mezarı 10 yıldır bitirilmezken, külliye saray yapmak için çırpınıp durmaktan utanmıyor musunuz? Önceliğiniz anıt mezar mı saray mı olmalıydı?

Yarattığınız kaynakla aile ile bir araya gelerek, onların da onayını alarak bitirmeyi niye düşünmüyorsunuz? Sorun para değil. Sevgisizlik. Denktaş’a ihanet. O’nun adını kullanıp siyasi rant sağlamak, içi boş, sahte nutuklar atmak, ama, O’nu Halkın yüreğinden silmeye çalışmak.

Bu vefasızlığa, bu ihanete layık değildin. Yattığın yerden doğrulup bu vefasızların yüzüne ne söylesen yeridir. Nur içinde yat. Tanrının rahmeti bol, ruhun şad, mekanın cennet olsun. Seni unutmadık, unutmayacağız. Bu vefasızlar istedikleri kadar çırpınsın, seni unutturmayacağız.”

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