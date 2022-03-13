Refik Saydam’ı kapattılar aşı enstitüsü kuruyorlar

1928’de kurulan Refik Saydam, 2011’de kapatıldı. Koronavirüs ile birlikte aşının önemi ortaya çıktı. Hükümet 11 yıl önceki hatadan dönüyor ve aşı enstitüsü için kolları sıvıyor.

Deniz AYHAN

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Türkiye'de aşı üreten tek kuruluş olan ve 1928 yılında kurulan Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü, 2011 yılında kapatıldı. Pandemiyle birlikte aşının önemi ortaya çıktı. Hükümet 11 yıllık hatadan dönüyor ve “Türkiye Aşı Enstitüsü” kuruluyor. Enstitü “Aşı ihtiyacı, aşı geliştirilmesi, aşı teknolojileri ve uygulamaları alanında çalışma yapacak. Enstitü Başkanlığına en az Doçent seviyesinde bir öğretim üyesi atanacak. Her toplantı için “Huzur hakkı'' adı altında ücret alacak 10'ar kişilik Bilim Kurulları ve Yönetim Kurulu da olacak.

Türkiye Aşı Enstitüsü'nün kurulmasına ilişkin yönetmeliğe göre, yurt içinde yurt dışındaki sağlık kurumları ile iş birliği yapılacak. Aşı için klinik çalışmalar danışmanlık hizmeti verilecek. Aşıların kullanım öncesi ve sonrası çalışmalarını ülke içinde ve dışında planlayacak. Teknoloji transferlerinin gerçekleştirilmesi ve izlenmesi ile ilgili altyapı ve insan gücü için bilimsel destek sağlayacak. Atatürk'ün ilk Sağlık Bakanı Doktor Refik Saydam tarafından 1928 yılında tüm aşılar, serumlar ve birçok hayati ürünün üretilmesi amacıyla kurulan Refik Saydam Hıfzıssıha Enstitüsü'nde 1998 yılına kadar 18 farklı aşı üretiliyordu. 1998'de önce aşı üretimi durduruldu ve aşı ithal edilmeye başlandı. 2011 yılında kapatıldı.