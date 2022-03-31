Restorasyonda bulunan insan iskeleti teröriste ait çıktı

Diyarbakır'ın tarihi Sur ilçesindeki kazı çalışmaları sırasında kafasına tek kurşun sıkılmış ve elbiseleriyle defnedilmiş halde bulunan insan iskeletinin PKK’lı teröriste ait olduğu ortaya çıktı.

Özgür CEBE

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Diyarbakır'ın Sur ilçesinde PKK’lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında yaşanan çatışmalar sırasında bir çok tarihi yapı zarar görmüştü. Hasırlı Mahallesi’ndeki restorasyon çalışmaları sırasında geçen yıl kafatasında tek mermi girişi bulunan çürümüş bir insan iskeleti bulunmuştu. Bölgede çalışan işçiler tarafından bulunan ve kıyafetleriyle birlikte toprak altına gömüldüğü belirlenen cesedin ilk incelesinde 1.60 boylarında erkeğe ait olduğu belirlenmişti.

AİLESİ DNA TESTİ İSTEDİ

Kimliksiz cesedin oğullarına ait olabileceğini düşünen ve Erzurum'da yaşayan baba Ali Rıza Arslan ile anne Melike Arslan, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına başvuru yaparak, “O ceset oğluma ait olabilir. DNA testi istiyorum” dedi.

İSTANBUL ATK DNA EŞLEŞMESİ YAPTI

Bunun üzerine anneden alınan kan örneği ve numuneler cesetten alınan doku örnekleriyle birlikte İstanbul Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi Başkanlığına gönderildi. Burada yapılan DNA testi incelemesi sonucunda çürümüş cesedin Sur'daki çukur ve hendek olayları sırasında öldürülen Hakan Arslan'a ait olduğu kesinleşti. Teröristin cesedi savcılıkça ailesine teslim edildi. Teröristin örgüt içi infaz sonucu öldürülüp kaçmaya çalışan teröristlerce toprak altına gömüldüğü ve yağan yağmurlar ve bölgedeki restorasyon çalışmaları sırasında ortaya çıktığı bildirildi.

ÖLEN TERÖRİSTLERİ OKUL VE CAMİ BAHÇELERİNE GÖMDÜLER

Burada sağ yakalanan veya güvenlik güçlerine teslim olan teröristler de ifadelerinde, öldürülen çok sayıda terörist ile kaçmak isteyip de yakalanan bazı teröristlerin infaz edilerek Sur'daki evlerin, okulların ve camilerin bahçelerine gömüldüklerini, bazılarının da güvenlik güçlerinin eline geçmemesi için benzin dökülerek yakıldıklarını itiraf etmişlerdi. Sur'daki çukur ve hendek olaylarında 74 güvenlik görevlisi şehit olurken, 305 terörist etkisiz hale getirilmişti.

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