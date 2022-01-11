Reuters anketleri değerlendirdi: Erdoğan’a destek azalıyor

Reuters'in haberine göre, Türkiye'de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AKP ve MHP'ye destek azalmaya devam ederken, muhalefet ittifakının ekonomik krizi ortadan kaldırma konusunda başarılı olacağını söyleyenlerin oranı az farkla önde bulunuyor.

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Metropoll Araştırma şirketi tarafından son dönemde yapılan anketler, Erdoğan’a verilen desteğin 2015’ten bu yana en düşük seviyeye gerilediğini ve beğeni oranının olası üç cumhurbaşkanı rakibinin gerisinde kaldığını gösteriyor.

Diğer anketler, AKP ve MHP arasında kurulan ittifaka verilen desteğin, oyların yaklaşık %54’ünü aldıkları 2018 parlamento seçimlerinden bu yana sürekli azaldığını gösteriyor.

Anketler, geçen ay TL’de yaşanan gelişmelerin ardından yapıldı. Dolar/TL’nin geçen ay 18.4’e yükselmesi ve enflasyonun 19 yılın en yüksek seviyesi olan %36’ya çıkmasının ardından oynaklığı düşürmek için birçok mali adım atıldı.

KATILIMCILARIN YÜZDE 11’DEN FAZLASI KARARSIZ

Sosyo Politik Saha Araştırmaları Merkezi’nin yaptığı ankete göre, AKP’ye verilen destek %27, MHP’ye verilen destek ise %6.3 seviyesinde. 2018’de AKP’yi desteklediklerini söyleyenlerin oranı %37 seviyesindeyken, MHP’ye dört yıl önce oy verdiğini söyleyenlerin oranı %7.3’tü.

İki hafta önce yapılan ankete göre CHP %22.9, İYİ Parti %10.3, HDP %9.4 seviyesinde bulunuyor.

Sosyo Politik’e göre katılımcıların %11’den fazlası kararsız, daha küçük partilere verilen destek ise arttı.

“TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK SORUNU EKONOMİ”

Geçen hafta yapılan ORC Araştırması anketi, AKP-MHP ittifakına verilen desteğin toplamda %38.7’ye ulaştığını, CHP-İYİ Parti’ye verilen desteğin ise %39.5 olduğunu gösterdi.

Türkiye ekonomisi 2010-2018 döneminde ise küresel düşük borçlanma maliyetlerinden güç bulan inşaat yatırımlarının desteğiyle her yıl ortalama %5’in üzerinde büyüdü. Ancak ABD ile ilişkilerdeki gerilim ve Merkez Bankası’nın bağımsızlığının azaldığı endişeleriyle de tetiklenen 2018 kur krizi sonrasında art arda üç çevrek daralma kaydetti.

Erdoğan’ın düşük faiz isteği ile TCMB’nin Eylül ayında başladığı faiz indirimleri, TL’de tarihi değer kayıplarına neden olurken dolar/TL 20 Aralık’ta 18’in üzerine kadar yükselmişti.

Reuters’in haberine göre, ankete katılanların yaklaşık üçte ikisi Sosyo Politik’e Türkiye’nin en büyük sorununun ekonomi olduğunu söyledi. Ankete göre, katılımcıların yalnızca %26’sı Erdoğan hükümetinin son adımlarının ekonomiyi iyileştirebileceğini söylerken, %54’ü iyileştiremeceğini ifade etti.

“ERDOĞAN’IN BEĞENİ ORANI YÜZDE 38”

Metropoll anketine göre, katılımcıların %36.7’si muhalefetin ekonomiyi daha iyi yönetebileceğini söylerken, %35.4’ü iktidar partilerinin daha iyi yönetebileceğini dile getirdi.

Erdoğan 2018 seçimlerinde oyların %52’sinden fazlasını almışken, Metropoll anketinde görev onayı oranı Aralık ayında %39’un altına düştü.

Bir başka ankette ise Erdoğan’ın beğeni oranı yaklaşık %38’le üç muhtemel cumhurbaşkanı adayının gerisinde kaldı.

Metropoll anketi, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na verilen desteğin %60 ve %51 olduğunu gösterirken, bunları üçüncü sırada %38.5 ile İYİ Parti lideri Meral Akşener izledi.

Ankete göre CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise %28.5 ile yedinci sırada bulunuyor.

Sosyo Politik anket sonuçları ise Erdoğan’ın olası bir Cumhurbaşkanlığı seçiminde bütün muhtemel rakipleri geride bıraktığını gösterdi.

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