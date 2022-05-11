Rize’deki eylem yasağına CHP’den tepki

CHP Rize İl Başkanlığı Cumhuriyet meydanında basın açıklaması yaparak çay alım fiyatının 10 lira olmasını ve çay kanunun çıkarılmasını istedi. İl Başkanı Saltuk Deniz, çay meclisinin yürüyüş ve basın açıklaması yapmaması için valilik tarafından yapılan 5 günlük eylem yasağına da tepki göstererek, havaalanı açılış törenlerine katılmayacakları açıkladı.

İsmail AKDUMAN

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Cumhuriyet meydanında basın açıklaması yapan CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, yaşanan yüksek enflasyon nedeniyle sürekli yapılan zamlardan dolayı vatandaşların ve çay üreticilerini zor durumda kaldığını söyledi.

Çay üreticilerinin sıkıntılarını dile getiren Deniz, “Yüzde 300’den fazla artan gübre fiyatları nedeniyle çay bahçelerine gübre atılamadı. Buda çay verimini azaltacaktır. Ulaşım ücretlerine yapılan yüksek zamlar nedeniyle çay üreticileri çay toplamak için memleketlerine gelememe durumu ile da karşı karşıyadırlar” dedi.

“ÇAY ÜRETİMİ ACİLEN DESTEKLENMELİDİR”

Çay sektörü acilen desteklenmesi gerektiğini dile getiren Deniz, çay üreticisinin tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar zor durumda olduğunu söyleyerek taleplerini sıraladı:

• Yaş Çay alım fiyatı desteklemelerle birlikte kilogramı en az 10 TL olsun.

• 2016 yılından beri artırılmayan Destekleme Fiyatı artırılsın.

• Gübre destekleme bedelleri dönüm başına en az 250 TL olsun

• Üreticiyi koruyacak Çay Kanunu tüm tarafların katılımıyla acilen çıkartılmalıdır.

• Taban Fiyat uygulamasına geçilsin ve Açıklanan Yaş Çay alım bedelinin altında alım yapılması yasaklansın,

• Çay üreticilerine enflasyon farkı ödensin.

• Kuru çay fiyatlarını belirlenmesinde ÇAYKUR'un ve Özel sektörün oluşacak Maliyetleri üzerinden güncellemeler yapılmalıdır.

• ÇAYKUR Varlık Fonu'ndan çıkarılsın

• Mevsimlik çalışan işçilerin sorunları kadro, çalışma koşullarının iyileştirilmesi, işsizlik ödeneklerinin verilmesi gibi sorunları çözülmelidir.

• Çay tarımımı bölgesi dışında yaşayan ve Çay toplamak için gelmek isteyen ama maddi durumları bozuk olan Çay üreticilerine Ulaşım desteği verilmelidir.

• Kota ve kontenjan kaldırılmalıdır. Toprak sağlığı ve verimliliği çalışması yapılarak, organik çay üreticilerinin çay sertifikaları çıkarılmalıdır.

“HAVAALANI AÇILIŞINA KATILMAYACAĞIZ”

CHP İl Başkanı Saltuk Deniz, 12 Mayıs Perşembe günü, yürüyüş yaparak taleplerinin ve imzalarının bulunduğu dilekçeleri ÇAYKUR Genel Müdürlü’ne teslim edeceklerini açıklayan Çay meclisine Rize Valiliği tarafından konulan 5 günlük eylem yasağını da kınadı.

14 Mayıs günü Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılması beklenen Rize-Artvin Havalanı’nın açılış törenlerine katılmayacaklarını açıklayarak,

“Çay meclisinin 12 Mayıs 2022 tarihinde Çaykur önünde yapacağı basın açıklamasının ve 5 Gün süreyle Rize'de her türlü basın açıklamasının yapılmasının yasaklanmasını şiddetle kınıyoruz. Bu yasaklamayı kabul etmiyoruz.

Bu nedenle daha önce katılmayı düşündüğümüz Rize Artvin Havaalanının açılışına katılmayacağımızı ilan ediyoruz. Bizim hedefimiz Çay'ın Başkenti olan Rize'yi aynı zamanda demokrasinin de başkenti olmasını sağlamaktır. Bununla birlikte Rize-Artvin Havaalanının milletimize hayırlı olmasını diliyoruz” diye konuştu..

Öte yandan çay üreticileri de çay kanunun çıkarılmamasına, alım fiyatını düşük olmasına ve zamlara isyan etti.

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