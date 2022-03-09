Rus heyetin kalacağı villanın camları kurşun geçirmez

Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesi için Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile iki ülke dışişleri bakanlarının yarın Antalya'da bir araya gelecek. Zirvenin yapılacağı otelde konaklayacak Rus heyetin kalacağı villanın camlarının kurşun geçirmez olduğu öğrenildi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitri Kuleba, iki ülke arasındaki savaşın sona erdirilmesi için Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun daveti üzerine Antalya Diploması Forumu (ADF) kapsamında yarın Antalya’da bir araya gelecek. Savaşın başladığı günden beri ilk defa temas kuracak olan iki bakan, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun da katılacağı üçlü toplantı yapacak.

SİNYAL KESİCİ YERLEŞTİRİLDİ

Dünyanın gözü, bu toplantıya çevrilmişken, programın hazırlıkları da tamamlandı. Toplantının Regnum Carya Otel ve çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı, emniyet koridoru oluşturuldu. Dron gibi hava araçlarına karşı jammer (sinyal kesici) yerleştirildi.

Çavuşoğlu, Lavrov ve Kuleba’nın üçlü toplantısı, 2015 yılında G-20 Zirvesi’nde ABD Başkanı Barack Obama ve Rusya Lideri Vladimir Putin gibi dünya liderlerinin de ağırlandığı salonda gerçekleşecek.

TOPLANTI DIŞINDA KARŞILAŞMAYACAKLAR

Rus ve Ukrayna heyetleri, toplantı dışında karşılaşmayacak, ayrı otellerde konaklayacak. Zirvenin yapılacağı otelde konaklayacak Rus heyetin kalacağı villanın camları kurşun geçirmez. 12,5 milyon TL’ye mal olan ve otel içinde ayrı bir bölümde, demir parmaklıkla çevrilen villanın özel güvenliği de var. 3 katlı asansörlü villa, yaklaşık 4 bin metrekare üzerine oturtulmuş. Ukrayna heyeti ise hemen bu otelin yakınındaki başka bir 5 yıldızlı otelde konaklayacak.

AKREDİTASYON YOĞUNLUĞU

Zirve için Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın elektronik ortamda dün açtığı akreditasyona rekor düzeyde başvuru oldu. Rusya-Türkiye- Ukrayna Dışişleri Bakanları Toplantısı için 150’si yabancı 334 gazeteci akredite edildi. Toplantıyı 34 ülkeden basın mensupları ve medya kuruluşları takip edecek. Bu ülkeler arasında Ukrayna ve Rusya Federasyonunun yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Almanya, İsrail, Japonya, Kanada, Hollanda ve Çin Halk Cumhuriyeti de bulunuyor. (DHA)



İlginizi Çekebilir Çernobil sinyal göndermeyi durdurdu: Ukraynalı personel hala mahsur