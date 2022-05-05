Rus milyarder Abramov’un lüks yatı Bodrum’a demirledi

Rusya’nın çelik milyarderi Aleksander Abramov’un 80 metre uzunluğundaki Cayman Adaları bayraklı Titan isimli ultra lüks yatı Mısır’dan Bodrum’a geldi.

Yaşar ANTER

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Rusya'da dünyanın en büyük çelik üreticilerinden biri olan Evraz Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı ve 8 milyar dolarlık mal varlığına sahip evli ve üç çocuk babası Aleksander Abramov'a ait olduğu belirtilen Cayman Adaları Bayraklı 80 metre uzunluğundaki Titan isimli lüks yat bugün akşam saatlerinde Bodrum'un Yalı Mahallesi Barbaros koyuna demirledi.

AKARYAKIT VE GIDA TAKVİYESİ YAPTI

Mısır'dan geldiği belirtilen ve iki gün önce Fethiye'de akaryakıt ve gıda takviyesi yaptığı bilinen Titan yatının Bodrum koylarında ne kadar kalacağı belirtilmedi. Yaklaşık 30 lüks odası, spor solunu, güvertede jakuzi, sinema, plaj kulübü olan yat ilçede ilgi odağı oldu.

Aleksander Abramov'dan öncei Rus milyarder Roman Abramoviç'in My Solair isimli yatı Bodrum'un Yalıkavak koyuna, Eclipse isimli yatı da Fethiye'nin Göcek koylarına demirleyerek beklemeye başlamıştı.

İlginizi Çekebilir Ünlü milyarderden kripto yorumu: Dünyadaki tüm Bitcoin'ler için 25 dolar bile vermem