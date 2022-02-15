Rus savaş gemisi ‘Dmitry Rogachev’ Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Rus Donanması'na ait 375 borda numaralı savaş gemisi 'Dmitry Rogachev', Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

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Rus Donanması’nın Karadeniz filosuna bağlı 95 metre uzunluğundaki savaş gemisi ‘Dmitry Rogachev’, saat 14.30 sıralarında Ege Denizi’nden Çanakkale Boğazı’na giriş yaptı.

1 saat 15 dakika sonra Çanakkale önlerine ulaşan Rus savaş gemisi, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu’nu dönerek, Marmara Denizi’ne doğru yol aldı. Gemiye, güvenlik gerekçesiyle Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti. (DHA)

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