Saadet Partisi’nden dikkat çeken Nureddin Nebati videosu

Saadet Partisi, resmi sosyal medya hesabından 'Ekonomi Filtresi' başlığıyla yayınladığı tanıtım filminde Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’yi konu etti.

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Kötü giden ekonomik gidişatta vatandaşın gülümseyemediğine vurgu yapılan videoda, Bakan Nebati işaret edilerek, “Her şey bu kadar kötü giderken, siz!” ifadeleriyle birlikte, Nebati’nin gülümsediği anların görüntülerine yer verildi.

Saadet Partisi’nin tanıtım filminde “Bu ekonomide biz filtresiziz” ifadesi kullanıldı.

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